Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После получения независимого статуса по итогам развала СССР – находящиеся на территории Украины военнослужащие переезжали в Россию целыми подразделениями и даже дивизиями.

Об этом в эфире видеоблога «Думай» заявил экс-глава генштаба ВСУ генерал Анатолий Лопата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая с негодованием заметила, что в 90-е годы целый военный городок на Полтавщине выехал в Россию, поскольку на Украине не платили зарплаты и не строили жилье.

Лопата привел в пример ситуацию, которая имела место в Болграде (Одесская область).

«В Болграде стоит авиационная парашютная десантная дивизия ВС РФ. Она осталась на территории Украины. Мы заявили, что это наша дивизия», – вспоминает генерал.

В итоге его послали на встречу с командиром дивизии, где решили спросить мнение самих военных. У него спросили, какой был процент желающих покинуть Украину.

«Половина людей офицерского состава заявила, что они хотят покинуть Украину. Но половина осталась в Украине. Принимаем решение. Формируем две структуры – тех, кто останется в Украине и тех, кто выйдет из Украины. Приняли решение», – рассказал Лопата.

Примечательно, что он позволил выезжающим в РФ забрать с собой знамена, награды дивизии.

«Она предстала там и стала снова дивизией. Но мы создали аэромобильную дивизию у себя. Интересно даже то, что к этому решению не имел отношения ни министр обороны, ни главнокомандующий верховный. Сначала оно было принято одним лицом, а затем было утверждено. Иного быть не могло», – говорит укро-генерал.

Явно недовольная ведущая сказала, мол, ее собеседник успокаивает себя тем, что люди добровольно приняли решение уехать в Российскую Федерацию.