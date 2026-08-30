Украинский генерал: «Я лично принимал решение, позволяющее нашим офицерам уехать в Россию»
После получения независимого статуса по итогам развала СССР – находящиеся на территории Украины военнослужащие переезжали в Россию целыми подразделениями и даже дивизиями.
Об этом в эфире видеоблога «Думай» заявил экс-глава генштаба ВСУ генерал Анатолий Лопата, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая с негодованием заметила, что в 90-е годы целый военный городок на Полтавщине выехал в Россию, поскольку на Украине не платили зарплаты и не строили жилье.
Лопата привел в пример ситуацию, которая имела место в Болграде (Одесская область).
«В Болграде стоит авиационная парашютная десантная дивизия ВС РФ. Она осталась на территории Украины. Мы заявили, что это наша дивизия», – вспоминает генерал.
В итоге его послали на встречу с командиром дивизии, где решили спросить мнение самих военных. У него спросили, какой был процент желающих покинуть Украину.
«Половина людей офицерского состава заявила, что они хотят покинуть Украину. Но половина осталась в Украине. Принимаем решение. Формируем две структуры – тех, кто останется в Украине и тех, кто выйдет из Украины. Приняли решение», – рассказал Лопата.
Примечательно, что он позволил выезжающим в РФ забрать с собой знамена, награды дивизии.
«Она предстала там и стала снова дивизией. Но мы создали аэромобильную дивизию у себя. Интересно даже то, что к этому решению не имел отношения ни министр обороны, ни главнокомандующий верховный. Сначала оно было принято одним лицом, а затем было утверждено. Иного быть не могло», – говорит укро-генерал.
Явно недовольная ведущая сказала, мол, ее собеседник успокаивает себя тем, что люди добровольно приняли решение уехать в Российскую Федерацию.
«Я принял это решение. Я разрешил людям, люди приняли сами это решение, и Россия их приняла. Есть такая поговорка: «Тяжело в учениях, легко в бою». То, что я почувствовал в то время и почувствовал офицерский состав, когда не было войны, оно хуже, чем сегодня война», – заявил Лопата.
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