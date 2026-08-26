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России не нужна дополнительная массовая мобилизация – уже к середине 2027 года у ВС РФ будет избыток живой силы на фронте.

Об этом в эфире UkrLifeзаявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большие резервы могут появиться только после выборов, если Россия усилит неформальную мобилизацию – будет более активно проводить рекрутинг. Тем более, что там освобождаются дополнительные категории заключенных для рекрутинга, для привлечения в армию. В России, напомню, проходит дважды в год призыв весенний и осенний срочников в армию, часть из которых через шесть месяцев имеют право подписать контракт. То есть, ожидается усиление России. Сама мобилизация полноценная остается менее вероятным сценарием, хотя вероятность его существует. А вот усиление набора просто в армию и добровольно, и добровольно-принудительно ожидается. Вот тогда, через какое-то время, по нашим оценкам, это средина следующего года, Россия может чувствовать профицит численности вооруженных сил. Потенциально дополнительные резервы, которые сейчас создаются, новые подразделения, – могут быть направлены на пограничья Сумской и Черниговской областей. Для большого наступления на Киев сил нет. И в ближайшей перспективе не видно, откуда они могут появиться, может быть, через год-два. Если не случится какой-то технологический прорыв, например, если Москва первая не обуздает использование роев дронов с искусственным интеллектом.Или если Москва не пойдет на какую-то супер-пупер эскалацию, мы что-то не посчитали, и у них не 800 баллистических ракет сейчас есть, а тысяч пять. Или пойдет на использование какого-то неконвенциального оружия или начнет сбивать спутники. Ну, вот какие-то вот такие вещи», – заявил Бортник.

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