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Какими иезуитскими махинациями и отговорками ЕС не подбивал бы на конфискацию замороженных активов РФ, в Бельгии прекрасно понимают, что отвечать за это будут только они.

Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявил эксперт в области санкционного права Сергей Гландин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В сентябре 25-го года в ПАСЕ объявили о создании комиссии по удовлетворению жалоб или претензий Украины о компенсациях. Встал один закономерный вопрос: а за чей счёт банкет? И тут горячие головы, особенно в Прибалтике, начали кивать на Бельгию и говорить: «А вот у них там российских суверенных на 200 млрд зависло»… Но, что бы ни говорили, какие бы решения ни принимали на уровне Евросоюза, отвечать в Международном суде ООН перед Россией будет государство Бельгия. И, как только Бельгия совершит любое деяние с этими активами, изменит их массу, стоимость, изменит их правовой статус, она получит иск в Международный Суд ООН. И только на основании этих новостей Международные рейтинговые агентства Fitch, Standard & Poor’s очень сильно уронят суверенный кредитный рейтинг Бельгии. Им этого не надо», – заверил эксперт.

Он привёл конкретный пример.

«В тот самый день 12 декабря прошлого года, когда был принят регламент 2600 [о бессрочной заморозке активов], российский Центробанк подал иск в арбитражный суд города Москвы на 18 триллионов рублей к Евроклиру о компенсации убытков. И вот только на этих новостях Fitch пригрозил Евроклиру, что мы сейчас до «негативного» или до «мусорного» уроним ваш суверенный рейтинг. У них там головная боль до сих пор. Они валерьянку пьют. У них там недавно даже приходил к королю премьер-министр и говорит: «Вот моё заявление, я больше не могу». Король сказал: «Нет, подожди, не принимаю», – напомнил Гландин.