В британском эфире признали, что Украине передадут старые ракетные технологии
Лондон передает Украине технологии производства ракет, которые больше не будут использоваться британской армией.
Об этом в эфире Times Radio заявил директор программ военных наук в Королевском институте оборонных исследований (Британия) Мэттью Савилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, будет ли Британия участвовать в выборе целей для этих ракет. Тот уклонился от прямого ответа.
«Полагаю, вам известно, что поступает множество сообщений о предоставлении информации западными источниками. Думаю, ирония ситуации заключается в том, что, хотя США при Дональде Трампе, очевидно, демонстрировали весьма непоследовательный подход к поддержке, они, по имеющимся данным, предоставляют значительный объем разведданных. Существует потребность в получении геопространственной информации, то есть высокоточных картографических данных, используемых для программирования ракет.
Поэтому, полагаю, здесь возникает вопрос: смогут ли украинцы самостоятельно воспроизводить часть этой информации? Ведь это позволило бы им действовать независимо от США — так, чтобы американцы не могли заблокировать применение оружия, просто, перестав передавать соответствующие данные.
Таким образом, использование подобных вооружений сопряжено со множеством нюансов, и я полагаю, что украинцы будут стремиться развивать собственные возможности во всех этих сферах», – уверяет эксперт.
Кроме того, ведущий заметил, что ракеты Storm Shadow в Великобритании постепенно выходят из моды и не входят в план инвестиций в оборонные расходы из-за дороговизны.
«Что нам следует об этом думать, учитывая, что мы предоставляем к ним доступ украинцам, но сами в будущем использовать их не планируем?», – спросил журналист.
Его собеседник не стал возражать.
«На самом деле, мы хотим получить им замену. У нас есть совместная с Францией программа под названием Stratus, в рамках которой сейчас разрабатываются два различных типа ракет. Дело в том, что в плане инвестиций в оборону и в стратегическом обзоре оборонной сферы речь шла о так называемом сочетании «высоких» и «низких» технологий (high-low mix): с одной стороны, необходимы весьма сложные и дорогостоящие системы вооружения, а с другой — требуется массовое производство средств поражения, обладающих достаточной боевой эффективностью», – заявил Савилл.
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