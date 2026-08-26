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Лондон передает Украине технологии производства ракет, которые больше не будут использоваться британской армией.

Об этом в эфире Times Radio заявил директор программ военных наук в Королевском институте оборонных исследований (Британия) Мэттью Савилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, будет ли Британия участвовать в выборе целей для этих ракет. Тот уклонился от прямого ответа.

«Полагаю, вам известно, что поступает множество сообщений о предоставлении информации западными источниками. Думаю, ирония ситуации заключается в том, что, хотя США при Дональде Трампе, очевидно, демонстрировали весьма непоследовательный подход к поддержке, они, по имеющимся данным, предоставляют значительный объем разведданных. Существует потребность в получении геопространственной информации, то есть высокоточных картографических данных, используемых для программирования ракет. Поэтому, полагаю, здесь возникает вопрос: смогут ли украинцы самостоятельно воспроизводить часть этой информации? Ведь это позволило бы им действовать независимо от США — так, чтобы американцы не могли заблокировать применение оружия, просто, перестав передавать соответствующие данные. Таким образом, использование подобных вооружений сопряжено со множеством нюансов, и я полагаю, что украинцы будут стремиться развивать собственные возможности во всех этих сферах», – уверяет эксперт.

Кроме того, ведущий заметил, что ракеты Storm Shadow в Великобритании постепенно выходят из моды и не входят в план инвестиций в оборонные расходы из-за дороговизны.

«Что нам следует об этом думать, учитывая, что мы предоставляем к ним доступ украинцам, но сами в будущем использовать их не планируем?», – спросил журналист.

Его собеседник не стал возражать.