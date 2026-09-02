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Вслед за закрытием Русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне немецкие власти могут развернуть репрессии против неугодных политиков и общественников, симпатизирующих России.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил живущий в Германии политолог Александр Сосновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будут выбирать тех, кто-либо несет какую-то ключевую нагрузку в диаспоре, а таких очень много. Есть различные объединения, есть различные спортивные кружки, школы, в конце концов. Будут целенаправленно выбирать такие болевые точки и по этим болевым точкам бить… К человеку могут неожиданно прийти люди из финансового управления, и начать проверять его доходы. И вдруг он где-то умолчал о том, что у него был крипто кошелек, и начинается уничтожение человека. Финансовые органы делают это лучше, чем любые спецслужбы», – сказал Сосновский.

По его мнению, такой сценарий – «это дело ближайшего будущего».

«Будут вычислять недовольных и заставлять их заниматься своими финансами, оправдываться, а не заниматься какой-то политической деятельностью», – пояснил логику Сосновский.

Под пристальное внимание попадут и выходцы из России.

«Они бьют, в том числе, и по переселенцам, которые имеют двойное гражданство… Будет сделано всё для того, чтобы – либо оставляй себе немецкое гражданство, а все остальные сдавай», – сказал политолог.

Он считает, что закрытие консульства в Бонне нанесет вред не России, а немецким гражданам – выходцам из РФ.