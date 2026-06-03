В Киеве обсуждают штурм Минска змагарами «полка Калиновского»

Вадим Москаленко.  
03.06.2026 10:31
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Собранный из змагаров-коллаборационистов и воюющий за ВСУ «полк Калиновского» мог бы напасть на Белоруссию без последствий для Украины.

Об этом говорили участники эфира на канале «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собранный из змагаров-коллаборационистов и воюющий за ВСУ «полк Калиновского» мог бы напасть на Белоруссию...

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«Я считаю, что этот полк Калиновского – это будущая политическая элита, которая могла бы сделать то, что не выполнила белорусская революция. Подавить полк Калиновского, который может сделать бросок на Минск, будет значительно тяжелее», – сказал киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

С ним отчасти согласился украинский политэксперт Константин Матвиенко.

«Конечно, есть способ превентивного применения силы, если мы будем видеть реальную угрозу, придётся применить силу. И поэтому «Мадьяр» [признан террористом в РФ] предупреждает об этих 500 точках, куда мы можем ударить, если Беларусь попробует совершить агрессию на территорию Украины. Но первыми нам нежелательно применять силу», – отреагировал Матвиенко.

Гайдай возразил, что «формально можно силу не применять».

«Мы же не можем помешать тому, что какие-то вооружённые белорусы при нашей поддержке могут сами применить эту силу, и это не будут какие-то украинцы, оккупанты или какая-то спецоперация Украины – белорусы, которые решили навести конституционный порядок на территории Беларуси и убрать незаконного узурпатора», – подстрекал Гайдай.

«Силы подразделения Кастуся Калиновского, даже если им будут добавлены какие-то украинские добровольцы, какая-то техника и т.д. И если это реально, тогда это надо делать. …Если разрабатывать эту военную операцию, и она будет иметь шансы на успех, тогда к ней можно приступать.

Однако это можно делать только в том случае, когда РФ полностью остановит военные действия на территории Украины. И более того, не будет иметь возможности помочь оружием своему белорусскому союзнику. Потому что в другом случае такая военная операция обречена на провал», – ответил Матвиенко.

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