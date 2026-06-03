В Киеве обсуждают штурм Минска змагарами «полка Калиновского»

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Собранный из змагаров-коллаборационистов и воюющий за ВСУ «полк Калиновского» мог бы напасть на Белоруссию без последствий для Украины.

Об этом говорили участники эфира на канале «ProUA», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что этот полк Калиновского – это будущая политическая элита, которая могла бы сделать то, что не выполнила белорусская революция. Подавить полк Калиновского, который может сделать бросок на Минск, будет значительно тяжелее», – сказал киевский политтехнолог Сергей Гайдай.

С ним отчасти согласился украинский политэксперт Константин Матвиенко.

«Конечно, есть способ превентивного применения силы, если мы будем видеть реальную угрозу, придётся применить силу . И поэтому «Мадьяр» [признан террористом в РФ] предупреждает об этих 500 точках, куда мы можем ударить, если Беларусь попробует совершить агрессию на территорию Украины. Но первыми нам нежелательно применять силу», – отреагировал Матвиенко.

Гайдай возразил, что «формально можно силу не применять».

«Мы же не можем помешать тому, что какие-то вооружённые белорусы при нашей поддержке могут сами применить эту силу, и это не будут какие-то украинцы, оккупанты или какая-то спецоперация Украины – белорусы, которые решили навести конституционный порядок на территории Беларуси и убрать незаконного узурпатора», – подстрекал Гайдай.