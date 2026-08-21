В Косово не пустили пророссийского сербского общественника
Председатель «Комитета помощи Косово и Метохии» из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Арлов не смог лично привезти гуманитарную помощь в сербские анклавы Вучитрн и Прилужье в честь праздника Преображения Господня.
Албанские власти Приштины сообщили, что он является на территории Косово нежелательной персоной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Арлов сообщил, что получил неофициальный ответ из Приштины, поскольку официальный сепаратисты никогда не давали.
«В нём говорилось, что мне не рады в Косово, потому что я из Республики Сербской, руковожу неправительственной гуманитарной организацией и сотрудничаю с Россией», – рассказал он.
Арлов заметил, что это не соответствует действительности.
«Мне жаль, что эта выдумка о сотрудничестве с Россией не соответствует действительности. Я никогда раньше не сотрудничал с Россией, но отныне буду стараться наладить это сотрудничество», – подчеркнул общественник.
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