В Косово не пустили пророссийского сербского общественника

Алексей Топоров.  
21.08.2026 11:31
  (Мск) , Белград
Просмотров: 24
 
Косово, Политические репрессии, Республика Сербская, Сербия


Председатель «Комитета помощи Косово и Метохии» из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Арлов не смог лично привезти гуманитарную помощь в сербские анклавы Вучитрн и Прилужье в честь праздника Преображения Господня.

Албанские власти Приштины сообщили, что он является на территории Косово нежелательной персоной, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель «Комитета помощи Косово и Метохии» из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Арлов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Арлов сообщил, что получил неофициальный ответ из Приштины, поскольку официальный сепаратисты никогда не давали.

«В нём говорилось, что мне не рады в Косово, потому что я из Республики Сербской, руковожу неправительственной гуманитарной организацией и сотрудничаю с Россией», – рассказал он.

Арлов заметил, что это не соответствует действительности.

«Мне жаль, что эта выдумка о сотрудничестве с Россией не соответствует действительности. Я никогда раньше не сотрудничал с Россией, но отныне буду стараться наладить это сотрудничество», – подчеркнул общественник.

Метки:

English version :: Читать на английском В Косово не пустили пророссийского сербского общественника

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора