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Россия не закончит СВО, пока вся Южная и Центральная Украина так или иначе не перейдёт под её контроль.

Об этом на канале «Книжный день Центр × Delib» заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас снова стала обсуждаться ширина демилитаризованной зоны. И эта цифра 200-250 километров начинает крутиться. Лавров эту цифру обосновывал тем, что глубина этой зоны будет определяться дальностью тех вооружений, которые Запад будет давать киевскому режиму. И тогда это были Storm Shadow. А от города Херсона до города Одессы 100 километров. И там уже Приднестровье. А это то, о чём Путин говорил, что это исторически наши земли – это вся Левобережная Украина, всё Северное Причерноморье. Это демилитаризованная зона со специальным режимом, но с правом предоставить жителям всех этих областей высказаться, когда они вернутся домой, где они хотят жить. То есть, впереди нас ожидает десяток референдумов», – сказал Казаков.