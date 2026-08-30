«В Одессе и Николаеве проведём референдумы, а Киев станет протекторатом» – Казаков

Максим Столяров.  
30.08.2026 17:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не закончит СВО, пока вся Южная и Центральная Украина так или иначе не перейдёт под её контроль.

Об этом на канале «Книжный день Центр × Delib» заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не закончит СВО, пока вся Южная и Центральная Украина так или иначе не...

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«Сейчас снова стала обсуждаться ширина демилитаризованной зоны. И эта цифра 200-250 километров начинает крутиться.

Лавров эту цифру обосновывал тем, что глубина этой зоны будет определяться дальностью тех вооружений, которые Запад будет давать киевскому режиму. И тогда это были Storm Shadow.

А от города Херсона до города Одессы 100 километров. И там уже Приднестровье. А это то, о чём Путин говорил, что это исторически наши земли – это вся Левобережная Украина, всё Северное Причерноморье.

Это демилитаризованная зона со специальным режимом, но с правом предоставить жителям всех этих областей высказаться, когда они вернутся домой, где они хотят жить. То есть, впереди нас ожидает десяток референдумов», – сказал Казаков.

«Дальше на Запад будет какая-то территория, которая может даже дальше называться Украиной. Это Киев, Житомир, Белая Церковь. Центральная Украина.

СВО не будет остановлена, если эта территория не будет под нашим управлением. Либо в виде протектората, но это сложно, очень больно для Запада. Либо внешнее управление при помощи оговорённых процедур.

А дальше на Запад территории, скорее всего, будут аннексированы восточноевропейскими государствами, у которых есть к этому претензии», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «В Одессе и Николаеве проведём референдумы, а Киев станет протекторатом» – Казаков

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