«Война началась»: Зе-политолог о полном раздрае в киевской верхушке
Записанное экс-министром обороны Михалом Федоровым видео с фактическими обвинениями Зе-режима в коррупции – это заявка на оппозиционный статус.
«Об этом в интервью журналистке Евгении Кутновой заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он пошел против коллективного Зеленского. Прямо против Владимира Зеленского он не пошел. Но, безусловно, это видеообращение является определенным Рубиконом для него. Фактически это видеообращение – заявка на оппозиционный статус по содержанию, в частности, обвинения и в адрес людей из окружения Зеленского, фактически обвинение в адрес властей.
Да, там не было прямой критики в адрес президента, но демонстрация, намеки, что есть теневые кукловоды, есть теневые лидеры коррупционной власти», – сказал Фесенко.
Он убежден, что демонстрация Федоровым в своем ролике кадров с главой фракции «Слуга народа» в ВР Давидом Арахамией и экс-руководителем Зе-офиса Андреем Ермком – это явная политтехнология. Эксперт прогнозирует появление компромата на Федорова.
«Скорее всего отношения между Федоровым и Арахамией уже были если не враждебными, то критическими. Так что война здесь уже, наверное, началась», – считает экперт.
По его словам, если ранее Федоров старался быть осторожным, то сейчас переходит в наступление.
«Он уже стал чужим и для Зеленского, я думаю, в июле, и для того же Арахамии из другой части президентской команды, а сейчас тем более он для них враг.
Я уже знаю, кстати, еще до этого обращения, я просто по своим каналам это вижу, уже есть попытки начать информационные контркампании против Федорова, но они были пока умеренные, а сейчас, я думаю, они будут очень агрессивными», – прогнозирует Фесенко.
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