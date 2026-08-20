«Война началась»: Зе-политолог о полном раздрае в киевской верхушке

Игорь Шкапа.  
20.08.2026 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 795
 
Выборы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Записанное экс-министром обороны Михалом Федоровым видео с фактическими обвинениями Зе-режима в коррупции  – это заявка на оппозиционный статус.

«Об этом в интервью журналистке Евгении Кутновой заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Записанное экс-министром обороны Михалом Федоровым видео с фактическими обвинениями Зе-режима в коррупции  – это...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Он пошел против коллективного Зеленского. Прямо против Владимира Зеленского он не пошел. Но, безусловно, это видеообращение является определенным Рубиконом для него. Фактически это видеообращение – заявка на оппозиционный статус по содержанию, в частности, обвинения и в адрес людей из окружения Зеленского, фактически обвинение в адрес властей.

Да, там не было прямой критики в адрес президента, но демонстрация, намеки, что есть теневые кукловоды, есть теневые лидеры коррупционной власти», – сказал Фесенко.

Он убежден, что демонстрация Федоровым в своем ролике кадров с главой фракции «Слуга народа» в ВР Давидом Арахамией и экс-руководителем Зе-офиса Андреем Ермком – это явная политтехнология. Эксперт прогнозирует появление компромата на Федорова.

«Скорее всего отношения между Федоровым и Арахамией уже были если не враждебными, то критическими. Так что война здесь уже, наверное, началась», – считает экперт.

По его словам, если ранее Федоров старался быть осторожным, то сейчас переходит в наступление.

«Он уже стал чужим и для Зеленского, я думаю, в июле, и для того же Арахамии из другой части президентской команды, а сейчас тем более он для них враг.

Я уже знаю, кстати, еще до этого обращения, я просто по своим каналам это вижу, уже есть попытки начать информационные контркампании против Федорова, но они были пока умеренные, а сейчас, я думаю, они будут очень агрессивными», – прогнозирует Фесенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Война началась»: Зе-политолог о полном раздрае в киевской верхушке

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора