«Война началась»: Зе-политолог о полном раздрае в киевской верхушке

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Записанное экс-министром обороны Михалом Федоровым видео с фактическими обвинениями Зе-режима в коррупции – это заявка на оппозиционный статус.

«Об этом в интервью журналистке Евгении Кутновой заявил киевский политолог Владимир Фесенко, обслуживающий Банковую, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он пошел против коллективного Зеленского. Прямо против Владимира Зеленского он не пошел. Но, безусловно, это видеообращение является определенным Рубиконом для него. Фактически это видеообращение – заявка на оппозиционный статус по содержанию, в частности, обвинения и в адрес людей из окружения Зеленского, фактически обвинение в адрес властей. Да, там не было прямой критики в адрес президента, но демонстрация, намеки, что есть теневые кукловоды, есть теневые лидеры коррупционной власти», – сказал Фесенко.

Он убежден, что демонстрация Федоровым в своем ролике кадров с главой фракции «Слуга народа» в ВР Давидом Арахамией и экс-руководителем Зе-офиса Андреем Ермком – это явная политтехнология. Эксперт прогнозирует появление компромата на Федорова.

«Скорее всего отношения между Федоровым и Арахамией уже были если не враждебными, то критическими. Так что война здесь уже, наверное, началась», – считает экперт.

По его словам, если ранее Федоров старался быть осторожным, то сейчас переходит в наступление.