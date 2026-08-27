Все удары по России бесполезны – иноагент

Елена Острякова.  
27.08.2026 19:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не сможет нанести невосполнимый ущерб российской критической инфраструктуре.

Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не сможет нанести невосполнимый ущерб российской критической инфраструктуре. Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов...

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Вместе с тем, он поспешил уточнить, что и удары по Украине якобы не дадут желаемого эффекта.

«Все события последних нескольких лет (причем, не только удары по России, но и удары по Украине и Ирану) показали, что современные средства поражения практически неспособны нанести существенный ущерб критической инфраструктуре. Они могут остановить что-то на какое-то время», – сказал Некрасов.

Эффективность ударов также падает из-за необходимости постоянно менять их направление.

«Возможности поражений крайне ограничены, и системного сбоя не будет. Понятно, что что-то будет долго гореть, но все очень быстро чинят. Если долго бить в одно место, туда стягивают ПВО, и эффективность ударов резко падает», – сказал Некрасов.

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