Все удары по России бесполезны – иноагент
Украина не сможет нанести невосполнимый ущерб российской критической инфраструктуре.
Об этом экономист-иноагент Дмитрий Некрасов заявил в интервью антироссийскому ютуб-каналу «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Вместе с тем, он поспешил уточнить, что и удары по Украине якобы не дадут желаемого эффекта.
«Все события последних нескольких лет (причем, не только удары по России, но и удары по Украине и Ирану) показали, что современные средства поражения практически неспособны нанести существенный ущерб критической инфраструктуре. Они могут остановить что-то на какое-то время», – сказал Некрасов.
Эффективность ударов также падает из-за необходимости постоянно менять их направление.
«Возможности поражений крайне ограничены, и системного сбоя не будет. Понятно, что что-то будет долго гореть, но все очень быстро чинят. Если долго бить в одно место, туда стягивают ПВО, и эффективность ударов резко падает», – сказал Некрасов.
English version :: Читать на английском Все удары по России бесполезны – иноагент