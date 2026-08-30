Выгоднее на 40%: Россия предлагает альтернативу Ормузскому проливу

Александр Ростовцев.  
30.08.2026 16:17
  (Мск) , Москва
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Арктика, Россия


Россия обладает самой протяженной арктической территорией и контролирует Северный морской путь (СМП) — ключевую транзитную артерию.

В условиях хаотизации традиционных южных морских маршрутов (Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы), СМП становится единственным надёжным и экономически выгодным коридором между Европой и Азиатско‑Тихоокеанским регионом.

Россия обладает самой протяженной арктической территорией и контролирует Северный морской путь (СМП) — ключевую транзитную артерию....

Арктика сокращает путь из Азии до большинства портов Европы, в сравнении с маршрутом через Суэцкий канал на 30-40%. Для перевозчиков сокращаются платежи на выбросы парниковых газов в рамках Европейской системы торговли квотами на выбросы. Исключается риск пиратства и каперства, обеспечивая безопасность грузов.

Россия открыта к диалогу по совершенствованию и совместному использованию этого маршрута. Партнёрство – на основе взаимоуважения и соблюдения экологических стандартов. Хорошим примером тому служит отправка по Севморпути китайских и южнокорейского контейнеровозов с прицелом на регулярные трансарктические перевозки в Европу.

Это стало темой обсуждения на IV форуме «Арктика — регионы».

Форум собрал более 1500 участников из 45 регионов России. «Росатом» — титульный партнёр. Одна из ключевых задач — повышение трафика по СМП за счёт регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов (в том числе проектов 22220 и «Лидер») и модернизации инфраструктуры. «Росатом» также продлил срок службы действующих атомоходов практически вдвое без потери эффективности и безопасности.

Важным событием форума стало участие делегации из Индии, которая в рамках мероприятия достигла ряда договорённостей с российской стороной.

В целом же, грузопоток по СМП стабильно растет, увеличившись практически в 7 раз за последние 10 лет.

Россия – единственная страна в мире, которая обладает атомным ледокольным флотом. Ядерная энергетическая установка позволяет атомному судну работать до 7 лет без перезарядки топлива. Причем, при работе атомного ледокола практически отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу.

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