Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Канада сняла с бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса санкции, наложенные год назад.

Об этом сообщила официальная газета канадского правительства Canada Gazette, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В статье отмечается, что на это были «веские основания». Также Чубайсу разрешили въезд в страну.

«Хочется верить, что следующим шагом будет трудоустройство на госслужбу в Канаде, чтобы местные в полной мере ощутили прелесть сотрудничества», – иронизирует публицист Сергей Мардан.

Иноагент, бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уточняет в своем тгк, что «отец ваучера» в канадском суде якобы просил не снять с него санкции, а заставить МИД Канады ответить, на каком основании Чубайс, внесен в санкционный список. МИД направил письмо в суд, где назвал иск неактуальным, а через две недели исключил Чубайса из списка.

Как бы то ни было именно после подачи иска в феврале Чубайс поправил на своём сайте себе биографию, написав, что его «вынудили уехать из России в связи с началом полномасштабной войны на Украине».

Политолог-иноагент Сергей Марков оспаривает оппозиционность бывшего чиновника.

«В России Чубайс репрессиям не подвергается. Он кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», вручил Медведев. И получает пенсию как член правительства – якобы 450 тысяч рублей. Чубайс не объявил себя врагом российской власти (просто сделал вид, что он оппозиционер), и российская власть не объявила Чубайса врагом России. Вот даже не агент он», – пишет Марков, не скрывая личной обиды.

Как известно, Анатолий Чубайс проживает в Израиле, где основал антироссийский исследовательский центр. Он счастливо избежал уголовного преследования за хищение 4 млрд руб. и 200 млн долл. Под него попали его бывшие подчиненные из «Роснано».

Более того, как выяснил LIFE, Чубайс продолжает осваивать средства госбюджета вместе с Татьяной и Валентином Юмашевыми через компанию «Агора», которая управляет скандальным Ельцин-центром в Екатеринбурге. Ельцин Центру каждый год выделяется более 300 млн рублей господдержки.

В мае Госдума РФ вновь прославила имя Чубайса, приняв закон, по которому срок исковой давности при оспаривании сделок о приватизации государственного и муниципального имущества будет ограничен десятью годами. Его назвали «законом Чубайса».