Зе-банда распилила почти 400 миллиардов на зимние «планы стойкости»

Игорь Шкапа.  
31.08.2026 12:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2811
 
Украина, Экономика коллапса


Подготовку Украины к зиме наряду с дефицитом средств усугубляют российские удары по экономическим объектам.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подготовку Украины к зиме наряду с дефицитом средств усугубляют российские удары по экономическим объектам....

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Ведущий обратил внимание на одно из последних заявлений премьера Сергея Корецкого. В-первых, тот пугает, что предстоящая зима станет очень тяжелой. Во-вторых, жалуется на нехватку денег и пеняет европейским партнерам на невыполнение своих обещаний.

Попенко сказал, что о нехватке денег было понятно еще весной при прошлом правительстве.

«А потом Корецкий пришёл и озвучил, что в «Планах стойкости» заложено 430 миллиардов, а после правительства Свириденко на все эти программы почему-то осталось меньше 40 миллиардов.

Поэтому денег однозначно не хватает.

Добавляем сюда ещё удары по украинской экономике, Запорожсталь, остановлен экспорт сельского хозяйства, остановлен экспорт руды.

И здесь, конечно, мы имеем крайне тяжёлую ситуацию для украинской экономики, которая напрямую будет давить на украинский бюджет, на что у нас денег не хватает», – подытожил Попенко.

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