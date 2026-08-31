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Подготовку Украины к зиме наряду с дефицитом средств усугубляют российские удары по экономическим объектам.

Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий обратил внимание на одно из последних заявлений премьера Сергея Корецкого. В-первых, тот пугает, что предстоящая зима станет очень тяжелой. Во-вторых, жалуется на нехватку денег и пеняет европейским партнерам на невыполнение своих обещаний.

Попенко сказал, что о нехватке денег было понятно еще весной при прошлом правительстве.