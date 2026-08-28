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Армению хотят разделить и уничтожить.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Готовится пакт о полной капитуляции Армении. По этому пакту страну делят, но просто маскируются и обманывают народ. Когда армяне это поймут, и можно будет только холодный душ принять в надежде, что эта вода им принадлежит», – сказал Карапетян.

Он не уточнил, кто будет делить Армению, но считает, что в этой ситуации она должна держаться России, которую на самом деле любит.