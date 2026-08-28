Армения так и умрёт в любви к России – генерал Карапетян
Армению хотят разделить и уничтожить.
Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Готовится пакт о полной капитуляции Армении. По этому пакту страну делят, но просто маскируются и обманывают народ. Когда армяне это поймут, и можно будет только холодный душ принять в надежде, что эта вода им принадлежит», – сказал Карапетян.
Он не уточнил, кто будет делить Армению, но считает, что в этой ситуации она должна держаться России, которую на самом деле любит.
«Даже те, которые считают Россию в чем-то виноватой, поверьте, 75-80% армян не то, что хорошо относятся к России. Они прекрасно относятся к русскому народу и любят его совершенно искренне», – сказал Карапетян.
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