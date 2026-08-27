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В Армении под каток репрессий режима Никола Пашиняна попали сразу два бывших президента – Кочарян и Саргсян. Одновременно заявлено о о создании комиссии, которая займётся давлением на Армянскую Апостольскую Церковь.

Комиссия нужна «соросятам», чтобы получить выводы для введения законов, которые ограничат деятельность ААЦ в целях её расчленения и подчинения западным религиозным центрам, о чём мы уже неоднократно писали. Атака же на экс-президентов – это удар по оставшимся влиятельным группам внутри правящего класса, которые еще сохраняют лояльность России.

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События развивались стремительно. 25 августа силовики осуществили настоящую операцию против второго президента Роберта Кочаряна и членов его семьи с обысками и опечатыванием имущества. Самого экс-главу государства и его старшего сына Седрака доставили в Антикоррупционный комитет и там задержали. А буквально за день до этого в парламенте Пашинян вступил в перепалку с младшим сыном – депутатом Левоном Кочаряном, пообещав скорую расправу.

Вероятно, скоро арестуют и бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которому 25 августа также предъявлено обвинение в рамках уголовного производства по делу Роберта Кочаряна. Ему может грозить до 8 лет по статье 441 УК «злоупотребление должностным лицом властными полномочиями, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия».

Надо также понимать, что репрессии в отношении Роберта Кочаряна – это и попытка уничтожить третью по численности партийную фракцию альянса «Армения», которая получила 9,92 % голосов на июньских парламентских выборов и имеет 12 депутатов. То есть, это продолжающиеся гонения в отношении оппозиции в рамках установления либеральной диктатуры.

Когда шли аресты и обыски у родных и близких экс-президентов, Никол Пашинян громогласно объявил, что в «ближайшее время начнётся процесс подачи заявки на членство в Евросоюз». Таким образом вектор однозначно определён, и без всяких референдумов в явочным порядком – и по воле нынешней правящей верхушки. И, безусловно, новый виток репрессий и это заявление связаны друг с другом, являясь частью игры по полному разрыву с Москвой.

Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует известный политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:

«Запад планомерно ведет Армению к тому, чтобы окончательно испортить отношения с Россией, и все силы, которые более или менее могут этому помешать, нейтрализуются. Вдобавок здесь может быть и фактор Азербайджана, у которого давние счеты с Кочаряном. Что касается вступления в ЕС, то сам этот процесс не о вступлении в ЕС, а о том, чтобы испортить отношения с Россией. Как только это безвозвратно произойдет, то о референдуме никто в Армении и не вспомнит».

Помимо репрессий, в Ереване запустили и целый пакет «реформ», который фактически лишает права этнических армян за рубежом получать гражданство (это отсечёт от возможности голосовать огромное число избирателей-армян, проживающих в России). Следствием будет еще один искусственный раскол нации. Ранее таким же образом отделяли армян, проживавших в Арцахе, от жителей Армении.

Помимо этого, выселению подвергнутся теперь и те, кому не посчастливилось оказаться в сёлах, передаваемых Азербайджану в рамках процесса восстановления этнических анклавов.

Интересно, что большинство жителей этих будущих анклавов проголосовали за партию Пашиняна, а теперь расплачиваются имуществом, землёй предков и возможно своими жизнями за такой выбор.

И на этом фоне армянский премьер снова требует от Москвы срочно передать железную дорогу в руки других инвесторов, предлагая в качестве альтернативы казахстанских партнёров, чтобы быстрее соединить республику с транспортной сетью Азербайджана и Турции. Это и понятно, так как Запад требует немедленного запуска «маршрута Трампа», хотя сам Пашинян маскирует это иным фальшивым определением – Армении как «перекрёстка мира».