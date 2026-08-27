Армянский погром. Пашинян уничтожает всё, что мешает разрыву с Россией
В Армении под каток репрессий режима Никола Пашиняна попали сразу два бывших президента – Кочарян и Саргсян. Одновременно заявлено о о создании комиссии, которая займётся давлением на Армянскую Апостольскую Церковь.
Комиссия нужна «соросятам», чтобы получить выводы для введения законов, которые ограничат деятельность ААЦ в целях её расчленения и подчинения западным религиозным центрам, о чём мы уже неоднократно писали. Атака же на экс-президентов – это удар по оставшимся влиятельным группам внутри правящего класса, которые еще сохраняют лояльность России.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
События развивались стремительно. 25 августа силовики осуществили настоящую операцию против второго президента Роберта Кочаряна и членов его семьи с обысками и опечатыванием имущества. Самого экс-главу государства и его старшего сына Седрака доставили в Антикоррупционный комитет и там задержали. А буквально за день до этого в парламенте Пашинян вступил в перепалку с младшим сыном – депутатом Левоном Кочаряном, пообещав скорую расправу.
Вероятно, скоро арестуют и бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, которому 25 августа также предъявлено обвинение в рамках уголовного производства по делу Роберта Кочаряна. Ему может грозить до 8 лет по статье 441 УК «злоупотребление должностным лицом властными полномочиями, повлекшее по неосторожности иные тяжкие последствия».
Надо также понимать, что репрессии в отношении Роберта Кочаряна – это и попытка уничтожить третью по численности партийную фракцию альянса «Армения», которая получила 9,92 % голосов на июньских парламентских выборов и имеет 12 депутатов. То есть, это продолжающиеся гонения в отношении оппозиции в рамках установления либеральной диктатуры.
Когда шли аресты и обыски у родных и близких экс-президентов, Никол Пашинян громогласно объявил, что в «ближайшее время начнётся процесс подачи заявки на членство в Евросоюз». Таким образом вектор однозначно определён, и без всяких референдумов в явочным порядком – и по воле нынешней правящей верхушки. И, безусловно, новый виток репрессий и это заявление связаны друг с другом, являясь частью игры по полному разрыву с Москвой.
Ситуацию «ПолитНавигатору» комментирует известный политолог и координатор Антинацистского фронта Армении Айк Айвазян:
«Запад планомерно ведет Армению к тому, чтобы окончательно испортить отношения с Россией, и все силы, которые более или менее могут этому помешать, нейтрализуются. Вдобавок здесь может быть и фактор Азербайджана, у которого давние счеты с Кочаряном.
Что касается вступления в ЕС, то сам этот процесс не о вступлении в ЕС, а о том, чтобы испортить отношения с Россией. Как только это безвозвратно произойдет, то о референдуме никто в Армении и не вспомнит».
Помимо репрессий, в Ереване запустили и целый пакет «реформ», который фактически лишает права этнических армян за рубежом получать гражданство (это отсечёт от возможности голосовать огромное число избирателей-армян, проживающих в России). Следствием будет еще один искусственный раскол нации. Ранее таким же образом отделяли армян, проживавших в Арцахе, от жителей Армении.
Помимо этого, выселению подвергнутся теперь и те, кому не посчастливилось оказаться в сёлах, передаваемых Азербайджану в рамках процесса восстановления этнических анклавов.
Интересно, что большинство жителей этих будущих анклавов проголосовали за партию Пашиняна, а теперь расплачиваются имуществом, землёй предков и возможно своими жизнями за такой выбор.
И на этом фоне армянский премьер снова требует от Москвы срочно передать железную дорогу в руки других инвесторов, предлагая в качестве альтернативы казахстанских партнёров, чтобы быстрее соединить республику с транспортной сетью Азербайджана и Турции. Это и понятно, так как Запад требует немедленного запуска «маршрута Трампа», хотя сам Пашинян маскирует это иным фальшивым определением – Армении как «перекрёстка мира».
Вот так на наших глазах происходит демонтаж самой армянской государственности в угоду Западу и для выстраивания в «тюркский мир».
English version :: Читать на английском Армянский погром. Пашинян уничтожает всё, что мешает разрыву с Россией