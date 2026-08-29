Беглый укро-политолог: Зеленский начал подготовку к «зраде» – мирное соглашение в ноябре подпишет Стефанчук

Анатолий Лапин.  
29.08.2026 12:25
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


Кокаинист Зеленский на днях присвоил дипломатический ранг спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, поскольку на него будет возложена роль подписанта будущего мирного соглашения, которое вызовет ощущение «зрады» у накачанной агрессивной пропагандой публики.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бежавший в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский на днях присвоил дипломатический ранг спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, поскольку на...

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«Присвоение этого ранга – потому нужно размыть, скажем так, ответственность этой всей «зрады».

Соответственно, это должна быть парламентская делегация, официальная, которая будет вести те или иные публичные или непубличные переговоры, которые должны иметь результат в каком-то документе СБ ООН…

Для того, чтобы не было этой всей «зрады» и далее – посчитали, кто может гнать фрондуВсе эти звенья одной цепи складываются на ноябрь, и будет, ну, скажем так, политический стресс определённый», – заявил Чаплыга.

Напомним, ранее сообщалось, что из всей киевской верхушки именно Стефанчук является относительно легитимным представителем украинской власти, который может поставить подпись под какими-либо договорами о прекращении конфликта на Украине.

К слову, именно Стефанчука президент Владимир Путин в свое время называл более легитимной фигурой по сравнению с утратившим полномочия Зеленским.

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English version :: Читать на английском Беглый укро-политолог: Зеленский начал подготовку к «зраде» – мирное соглашение в ноябре подпишет Стефанчук

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