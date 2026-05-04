Россия в одностороннем порядке заявила о перемирии 8 и 9 мая. Однако, если Киев его сорвет и попытается помешать проведению парада в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру украинской столицы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«8–9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру. Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в сообщении МО РФ.

Отметим, что не только диктатор Зеленский сегодня глумился по поводу идеи перемирия на 9 мая. В Копенгагене выступал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которого, к слову, президент Владимир Путин в свое время называл более легитимной фигурой по сравнению с утратившим полномочия Зеленским.