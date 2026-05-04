Минобороны России: Предупреждаем население Киева и посольства о необходимости своевременно покинуть город

Михаил Рябов.  
04.05.2026 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1242
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия в одностороннем порядке заявила о перемирии 8 и 9 мая. Однако, если Киев его сорвет и попытается помешать проведению парада в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру украинской столицы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в одностороннем порядке заявила о перемирии 8 и 9 мая. Однако, если Киев...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«8–9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне.

Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру.

Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.

Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.

Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в сообщении МО РФ.

Отметим, что не только диктатор Зеленский сегодня глумился по поводу идеи перемирия на 9 мая. В Копенгагене выступал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которого, к слову, президент Владимир Путин в свое время называл более легитимной фигурой по сравнению с утратившим полномочия Зеленским.

«Путин, обещавший всем за три дня провести парад в Киеве, сегодня уже просит Киев дать ему возможность провести парад в Москве. Это лучше всего показывает, что сила останавливает агрессора. А слабость и колебания лишь поощряют его к новым преступлениям.

Поэтому Европа должна быть единой, решительной и способной быстро принимать решения. Должны раз и навсегда избавиться от российской экономической и энергетической зависимости, усиливать санкции, останавливать теневой флот, поддерживать украинское войско, защищать украинское небо и обеспечивать справедливое наказание агрессора», – сказал Стефанчук.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Минобороны России: Предупреждаем население Киева и посольства о необходимости своевременно покинуть город

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить