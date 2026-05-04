Удары по российским тылам обеспечивает Британия – украинский эксперт
Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским тылам, собираются не на Украине и даже не в Восточной Европе, а в Британии.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Кто открутил сейчас условный кран того, что Украина успешнее бьет вглубь Российской Федерации? Это всё Made in Britain – дальнобойные беспилотники, равно как и технологии подводных беспилотников.
Вы же понимаете, что эти беспилотники собирают не на заводе Антонова. И не на том, что осталось от Харьковского авиазавода, это исключено.
Да и любое масштабное производство, поскольку летят сотни, пускай это легкомоторные самолеты по своей сути, но это должны быть гигантские производственные площади, чтобы обеспечивать этот поток. И точка сборки явно находится даже не в Восточной Европе.
Говорят, это Британия. Ведь дрон напоминает легкомоторный самолет вполне конкретного производителя», – сказал Золотарев.
«А вот целеуказание и разведданные пока получаем из Соединенных Штатов. И, кстати, это дополнительный риск, который может обернуться большой бедой для Украины в плане ПВО. Как бы там ни было, но 250 американских спутников-шпионов, а у британцев и у французов по 25, разница совершенно очевидна», – подытожил он.
English version :: Читать на английском Удары по российским тылам обеспечивает Британия – украинский эксперт
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: