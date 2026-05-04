Беспилотники, которыми ВСУ наносят удары по российским тылам, собираются не на Украине и даже не в Восточной Европе, а в Британии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто открутил сейчас условный кран того, что Украина успешнее бьет вглубь Российской Федерации? Это всё Made in Britain – дальнобойные беспилотники, равно как и технологии подводных беспилотников. Вы же понимаете, что эти беспилотники собирают не на заводе Антонова. И не на том, что осталось от Харьковского авиазавода, это исключено. Да и любое масштабное производство, поскольку летят сотни, пускай это легкомоторные самолеты по своей сути, но это должны быть гигантские производственные площади, чтобы обеспечивать этот поток. И точка сборки явно находится даже не в Восточной Европе. Говорят, это Британия. Ведь дрон напоминает легкомоторный самолет вполне конкретного производителя», – сказал Золотарев.