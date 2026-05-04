Европа больна помесью русофобии и шизофрении – немецкий профессор
Западные политики сознательно разжигают в своих странах истерию вокруг «русской угрозы».
Об этом на канале «Westend Verlag» заявила немецкий публицист, профессор журналистики Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Что касается других стран, которые якобы должны ожидать нападения России, то есть Польши, стран Балтии или даже Германии – все они являются членами НАТО. Для России было бы самоубийством связываться с НАТО.
Ты можешь обвинять Путина в чем угодно, но только не в недостатке ума и стратегического мышления. Разрабатывать сценарий, как русские окажутся в Берлине, или присоединят Польшу и страны Балтии – это нонсенс.
Но в СМИ это звучит как «вооружайтесь до прихода русских».
«Русские идут» – это, наверное, наш новый старый боевой клич. Уже не кажется очевидным, что это утверждение опровергает логический разрыв в рассуждениях: что» Россия слаба и больна, и становится все слабее из-за санкций». А, с другой стороны, населению преподносятся эти якобы российские завоевательные планы», – сказала Кроне-Шмальц.
«При ближайшем рассмотрении быстро выясняется, что это не серьезный сценарий угроз и анализ, а формирование настроений, чтобы народная поддержка не была потеряна.
Потому что, когда вы спрашиваете тех, кто так пластично представляет нам российскую угрозу, на каком фактическом основании они ее представляют, они обычно ссылаются на беседы с другими экспертами из кругов безопасности, не называя их по понятным причинам.
С некоторых пор существует термин русофрения, состоящий из русофобии и шизофрении. Ни то, ни другое не является прочной основой для разумной политики», – добавила она.
English version :: Читать на английском Европа больна помесью русофобии и шизофрении – немецкий профессор
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: