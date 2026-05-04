«Есть нюансы. Пасём задних». Подполковник Марочко о замене «Старлинка» в отчётах и наяву

Сергей Вредников.  
04.05.2026 20:03
  (Мск) , Луганск
Системы связи, которыми, как отчиталось Минобороны, заменили отключенные терминалы «Старлинк», не соответствуют стремительно меняющимся реалиям боевых действий.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

 «Хотя те заявления Минобороны, что все подразделения обеспечены стабильной связью, это соответствует, но есть нюансы. Там, где положены штатные средства связи, они, естественно, есть, но современные реалии боевых действий уже далеко ушли вперёд от той системы связи, которая была ранее. И здесь мы пасём задних.

Сейчас даже один боец, который работает на ЛБС, должен быть обеспечен, прежде всего, стабильным интернетом. Это не только общение, это и информирование, и разведка.

Сейчас на ЛБС есть много новшеств, о которых в больших кабинетах не совсем знают, или знают, но пока сдвигов на данном направлении нет. Наши ребята нашли альтернативные источники. Естественно, не критично то, что у нас сейчас нет «Старлинка», но с ним было бы намного лучше», – сказал Марочко.

«Возможно, в ближайшее время всё это дело наладится, и наши ребята начнут опять работать именно теми видами связи, которые были ранее при «Старлинке», и это благоприятно отразится в целом на линии боевого соприкосновения», – добавил подполковник.

