Пытаясь изолировать Россию, Евросоюз лишился экономики, но не достиг успеха.

Об этом на канале «Westend Verlag» заявила немецкий публицист, профессор журналистики Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы имеем дело с войной на истощение на Украине, которую Россия, вне всякого сомнения, будет продолжать дальше, – при условии, что НАТО не станет прямой стороной войны.

Это реальность, что Россия далеко не изолирована на международном уровне. Даже если нам хочется в это верить. Это реальность, что после этой войны не будет победителя, а будут только проигравшие в разных ее проявлениях.

И. наконец, реальность такова, что санкции нанесли нашей стране гораздо больший ущерб, чем России. По всем упомянутым пунктам», – сказала Кроне-Шмальц.