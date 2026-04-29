У России есть полное право и даже обязанность объявить энергетический ультиматум Европе – Симонов

Россия может и должна объявить форс-мажор из-за атак украинских дронов – и остановить поставки казахстанской нефти в ЕС.

Об этом на канале «Револьвер» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По итогам 2025 года Казахстан стал вторым поставщиком нефти в Европу. То есть Россию фактически заменили на США и на Казахстан. В ситуации с Ормузом найти замену практически невозможно. Плюс еще Казахстан производит сернистую нефть, которая хороша для производства дизеля и керосина.

ЕС критически зависит от поставок нефти из Казахстана. Может, пора прямо заявить, что почему мы должны решать ваши проблемы. Мы могли бы остановить временно прокачку нефти по КТК, потому что по северной ветке Дружбы 2,5 миллиона тонн шло, а по КТК идет 70-80 миллионов в год.

Заявить, что мы прекращаем поставку нефти по КТК, потому что порт в Новороссийске подвергается постоянным атакам украинских дронов, и поставить ультиматум: либо вы решаете вопрос с дроновыми атаками...

А еще, кстати, можно поставить вопрос и об американских санкциях. Потому что в Казахстане нефть добывают американские компании», – сказал Симонов.