Укро-политолог отрабатывает методичку: В ударе по Москве заранее винить власти РФ, «подставившие зрителей»

Вадим Москаленко.  
04.05.2026 15:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 312
 
Дзен, Москва, Пропаганда, Украина


Удар дроном по высотке на Мосфильмовской улице в Москве, явно нацелен на срыв парада Победы на Красной площади, и здесь вопрос, как поступят российские власти.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удар дроном по высотке на Мосфильмовской улице в Москве, явно нацелен на срыв парада...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ни одно ПВО не способно полностью защитить такой территориально крупный объект, как Москва. Особенно если комбинированная атака. Поэтому Путин объявил одностороннюю идею перемирия на 9 мая, Украина пока не ответила, и поэтому парад может быть сорван. Вот, на что намекает этот удар дроном. …

Конечно, он далеко от места проведения парада, но показывает, что люди, держитесь дальше и вообще подумайте, сможете ли вы этот парад провести.

Много параллельно фейков, в том числе «сети над Красной площадью». Но Москва очень серьёзно рискует проведением парада, который раньше не проводился в ситуации, когда она полностью не контролирует небо и когда украинские силы способны наносить удары вглубь этой территории», – сказал Бортник.

«У меня один вопрос – сознательный ли это риск? Попытка, извините, подставить зрителей и парадные расчёты под этот удар для того, чтобы мобилизовать внутреннее российское общественное мнение или создать условия для следующего шага эскалации войны, например, ядерной угрозы.

Или всё-таки это несознательные риски – просто попытка продемонстрировать свою уверенность в себе, провести парад в лицо противникам с расчётом на то, что Украине всё-таки не удастся нанести такой удар? Очень опасная провокациогенная ситуация», – добавил укро-эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-политолог отрабатывает методичку: В ударе по Москве заранее винить власти РФ, «подставившие зрителей»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить