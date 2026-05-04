Укро-политолог отрабатывает методичку: В ударе по Москве заранее винить власти РФ, «подставившие зрителей»
Удар дроном по высотке на Мосфильмовской улице в Москве, явно нацелен на срыв парада Победы на Красной площади, и здесь вопрос, как поступят российские власти.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ни одно ПВО не способно полностью защитить такой территориально крупный объект, как Москва. Особенно если комбинированная атака. Поэтому Путин объявил одностороннюю идею перемирия на 9 мая, Украина пока не ответила, и поэтому парад может быть сорван. Вот, на что намекает этот удар дроном. …
Конечно, он далеко от места проведения парада, но показывает, что люди, держитесь дальше и вообще подумайте, сможете ли вы этот парад провести.
Много параллельно фейков, в том числе «сети над Красной площадью». Но Москва очень серьёзно рискует проведением парада, который раньше не проводился в ситуации, когда она полностью не контролирует небо и когда украинские силы способны наносить удары вглубь этой территории», – сказал Бортник.
«У меня один вопрос – сознательный ли это риск? Попытка, извините, подставить зрителей и парадные расчёты под этот удар для того, чтобы мобилизовать внутреннее российское общественное мнение или создать условия для следующего шага эскалации войны, например, ядерной угрозы.
Или всё-таки это несознательные риски – просто попытка продемонстрировать свою уверенность в себе, провести парад в лицо противникам с расчётом на то, что Украине всё-таки не удастся нанести такой удар? Очень опасная провокациогенная ситуация», – добавил укро-эксперт.
