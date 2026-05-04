Полковник ВСУ: Всех украинцев пора готовить к новому наступлению на Киев и строить пять линий обороны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна строить одну за другой линии обороны на киевском направлении.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил экс-замкомандуюшего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий стал повторять в очередной раз тиражируемые Украиной страшилки о якобы грядущей мобилизации в РФ и подготовке российского наступления на Киев из Белоруссии.

«То, что наше военно-политическое руководство понимает, что Россия может проводить и, скорее всего, она будет это делать, это уже очень хорошо», – сказал Кащенко.

Он считает, что Украине в этой ситуации следует пересмотреть свои подходы к мобилизации, а «развитие вооруженных сил направить не на солдата-пехотинца, на роботизированные комплексы».