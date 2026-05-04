Полковник ВСУ: Всех украинцев пора готовить к новому наступлению на Киев и строить пять линий обороны

Игорь Шкапа.  
04.05.2026 19:49
  (Мск) , Киев
Украина должна строить одну за другой линии обороны на киевском направлении.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил экс-замкомандуюшего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий стал повторять в очередной раз тиражируемые Украиной страшилки о якобы грядущей мобилизации в РФ и подготовке российского наступления на Киев из Белоруссии.

«То, что наше военно-политическое руководство понимает, что Россия может проводить и, скорее всего, она будет это делать, это уже очень хорошо», – сказал Кащенко.

Он считает, что Украине в этой ситуации следует пересмотреть свои подходы к мобилизации, а «развитие вооруженных сил направить не на солдата-пехотинца, на роботизированные комплексы».

«Второй момент – это подготовка достаточно классных линий обороны, и при этом должна быть не просто одна или две, их нужно строить одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Вот столько, сколько нам нужно будет.

И следующий момент – это подготовка всего населения к сопротивлению. То есть на всех государственных предприятиях, на всех частных предприятиях я бы готовил людей к ведению боевых действий», – заявил Кащенко.

