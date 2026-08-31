Дональду Трампу даже на второй срок своего президентства не удалось взять под контроль спецслужбы и американский ВПК, наживающийся на поставках оружия на Украину.

Об этом в интервью телеведущему Такеру Карлсону заявил экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он так и не получил полный контроль над ЦРУ, нашим разведывательным аппаратом и военно-промышленным комплексом.

ВПК наживался на оружии, которое мы отправляли в Украину, и теперь это аукнулось нам, когда мы вступили в обычную войну с Ираном. Но в то время это была дойная корова для военно-промышленного комплекса.

Кроме того, после войны с терроризмом и вывода войск из Афганистана ЦРУ, как вы понимаете, искало новую миссию. И они её нашли – Байден дал им её, развязав опосредованную войну на Украине.

И вот из-за того, что президент не вмешался и, я бы сказал, не стал контролировать каждый шаг в процессе сворачивания помощи, чтобы усадить украинцев за стол переговоров, всё это просто продолжалось…

Он пришёл и сказал, что хочет переговоров, но не стал активно сворачивать все наступательные возможности, которые мы предоставляем украинцам. И русские это увидели.

Путин сказал: «Ладно, президент, может, и сменился, но люди в тёмных костюмах по-прежнему у руля». Потому что он видит, что, хотя пришёл Трамп, который использует совсем другую риторику, чем Байден, и, возможно, действует из лучших побуждений, в конечном счёте, реалии на поле боя на Украине не изменились.

Итак, Путин просто сказал: «Ну ладно, мне, в общем-то, всё равно. Может, это новый человек. Может, он и хочет каких-то переговоров, но мы не будем менять свою позицию». Это вопрос выживания его страны. Значит, он будет продолжать в том же духе.

И я думаю, что президент Трамп был очень разочарован тем, что Путин не изменил своего поведения автоматически. Но Путин не изменил своего поведения, потому что мы не изменили разведывательный аппарат, который поддерживал Украину и вёл наступление на Россию», – заявил Кент.