Режим румынки Майи Санду совместно с бандеровской Украиной продолжают блокаду Приднестровья. Сохраняется угроза открытия «второго фронта» – попытки ликвидации непризнанной республики на Днестре.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявила депутат Госдумы Алёна Аршинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Приднестровье люди сейчас чувствуют себя нехорошо без газа, без электричества, без работающих предприятий, без денег на критическую ситуацию. Потому что нет налогов, нет российских газовых денег.

Соответственно, республика стоит на грани. Зеленский выкрутил руки и выключил газ, а Санду делает всё остальное. Поэтому проблемы достаточно большие.

Сейчас информационно перевирают события в России и на СВО. Сейчас приднестровское информационное поле во всех запрещённых «Инстаграммах» и так далее, они пытаются формировать мнение у приднестровцев, что самое простое решение – это сбежать в Молдову вместе с республикой», – сказала Аршинова.