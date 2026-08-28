Экс-начальник генштаба Британии: «Русские мастера РЭБ. Нашим солдатам придется воевать без связи»
Российская армия мастерски научилась лишать противника на поле боя доступа к связи.
Об этом в эфире видеоблога вашингтонского Центра международных и стратегических исследований заявил экс-начальник британского генштаба генерал Ник Картер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Думаю, еще один момент, который мы не затронули в нашем разговоре, — это важность радиоэлектронной борьбы. И, полагаю, не стоит сомневаться: русские мастерски научились лишать противника доступа к электромагнитному спектру. Нам же предстоит понять, как действовать в условиях отсутствия доступа к этому спектру. И это будет непросто», – считает Картер.
При этом преимуществом британской и американской армий он называет «феноменально подготовленных младших командиров».
«Именно этого — по-настоящему эффективных профессиональных младших командиров — определенно не хватает обеим сторонам конфликта, и Украине, и России. А ведь наличие таких кадров дает нашим вооруженным силам критически важное преимущество: способность к децентрализации управления, к реализации принципа «командования на основе замысла» (mission command) и наделению командиров любого уровня полномочиями действовать самостоятельно и использовать быстротечные возможности, даже не имея связи с вышестоящим командованием.
Учитывая особенности современной обстановки в электромагнитном спектре,
нужно исходить из того, что в критические моменты боя младшие командиры могут оказаться отрезанными от связи. Поэтому им необходимо доверять, предоставляя определенную свободу действий в заданных рамках, чтобы они могли брать инициативу в свои руки. Мы не должны забывать об этом, даже когда постоянно говорим о технологиях, автономных системах, искусственном интеллекте и прочем», – резюмировал Картер.
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