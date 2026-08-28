«Это азовцы, сомнений нет»: Зеленский присвоил Билецкому героя Украины после зверского убийства монаха в Святогорской лавре
Неизвестные укро-нацисты в оккупированном Святогорске напали на братию Святогорской лавры и убили монаха Варсонофия. Также пострадали послушник Андрей и инок Григорий, которому ножом пробили легкое.
Об этом сообщили ещё 23 августа в Союзе православных журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Позже на канале Лавры уточнили, что смерть монаха наступила от сквозного огнестрельного пулевого ранения головы и шеи с повреждением костей черепа.
Зверское преступление на своём канале комментирует протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Херсонской епархии.
«Это не простые зачуханные военные, которые пришли что-то украсть, а как сказал [выживший] послушник – похожие на спецуру. Знаем мы эту спецуру, которая базируется возле монастыря. Они всегда хорошо одеты – Ринат Ахметов подбрасывает хорошие денежки, это его армия…
Я даже не обвиню следователей в том, что они не пойдут туда к «азовцам», чтобы кого-то искать или задержать. Их просто расстреляют. В Украине закона нет, Конституция на паузе. Это если они договорятся с «белым вождём» Билецким…», – сказал священник.
При этом событие не помешало диктатору Зеленскому на день «незалежности» наградить террориста Билецкого званием «героя Украины».
«От закона, от Бога они «незалежны». Он награждает Билецкого, а накануне убивают монаха и избивают послушников. Там есть ГУР, СБУ, которые всю картину уже принесли Зеленскому. Если бы он имел здравый ум, сказал бы – подождите, «азовцы» убивают (сомнений у меня нет, что это они), это международный скандал – по крайней мере, отложил бы награждение. Но нет, Билецкого с апломбом награждают.
Ещё, что поражает – реакция поместных церквей [её нет]. Ладно, государство – ничего не произошло. Здесь даже не прикрыться тем, что – ну, московского попа убили, в любом случае это скандал для новостной ленты, но нет», – отмечает Шкиль.
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