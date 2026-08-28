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Неизвестные укро-нацисты в оккупированном Святогорске напали на братию Святогорской лавры и убили монаха Варсонофия. Также пострадали послушник Андрей и инок Григорий, которому ножом пробили легкое.

Об этом сообщили ещё 23 августа в Союзе православных журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позже на канале Лавры уточнили, что смерть монаха наступила от сквозного огнестрельного пулевого ранения головы и шеи с повреждением костей черепа.

Зверское преступление на своём канале комментирует протоиерей Геннадий Шкиль, настоятель храма преподобного Серафима Саровского Херсонской епархии.

«Это не простые зачуханные военные, которые пришли что-то украсть, а как сказал [выживший] послушник – похожие на спецуру. Знаем мы эту спецуру, которая базируется возле монастыря. Они всегда хорошо одеты – Ринат Ахметов подбрасывает хорошие денежки, это его армия… Я даже не обвиню следователей в том, что они не пойдут туда к «азовцам», чтобы кого-то искать или задержать. Их просто расстреляют. В Украине закона нет, Конституция на паузе. Это если они договорятся с «белым вождём» Билецким…», – сказал священник.

При этом событие не помешало диктатору Зеленскому на день «незалежности» наградить террориста Билецкого званием «героя Украины».