Соглашение между Лондоном и Киевом о передаче Великобритании доступа к уникальной базе данных, собранной на украинском фронте, – это вековая английская традиция воевать чужими руками, извлекая для себя выгоду.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

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«Лондон получит доступ к украинской платформе Avengers AI Labs. Это база данных, собранных в реальных боевых условиях на фронте. Тысячи камер дневного наблюдения и инфракрасных датчиков, развернутых по всей линии столкновения, фиксируют миллионы объектов: танки, артиллерию, системы противовоздушной обороны, пехоту и воздушные цели, включая дроны-камикадзе.

База данных содержит около пяти миллионов размеченных кадров. Эти снимки используются для обучения систем искусственного интеллекта распознавать цели в реальном времени. Украинские военные уже заявляют, что ИИ, обученный на этих данных, способен идентифицировать около семидесяти процентов объектов противника.

Теперь эти данные получит Британия. Первыми доступ к «золотой жиле» получат британские университеты и компании. Пилотные проекты уже запущены с тремя стартапами: Sintela в Бристоле, Mind Foundry в Оксфорде и Skyral в Лондоне. Один из проектов использует украинские данные для превращения оптоволоконных кабелей в датчики, способные защищать военные базы. В будущем эту технологию обещают применять для охраны аэропортов, тюрем, железных дорог и электростанций.

Взамен Лондон предоставит Украине поддержку через свои университеты, исследователей и технологические компании.

Британия не впервые воюет чужими руками. Веками её стратегия строилась на одном принципе: приносить в жертву других, извлекая для себя максимум выгоды.

Восемнадцатый век – война с Наполеоном: британские субсидии союзникам, а свои войска – лишь на второстепенных участках. Крымская война – британские офицеры командуют турецкими и французскими частями, а павшие под Балаклавой – почти все не британцы. Две мировые войны: Лондон вступал в них лишь тогда, когда понимал, что чужие армии уже истощили противника. И, наконец, сегодняшняя Украина – британские ракеты, британские инструкторы, но британские солдаты не воюют. Воюют украинцы. А Лондон собирает данные.

Ирония судьбы в том, что Киев, нуждающийся в западной поддержке, вынужден продавать свою кровь – не в прямом, но в технологическом смысле. Украинские солдаты гибнут, а британские алгоритмы учатся на их гибели.

Это не партнёрство. Это эксплуатация. И когда через несколько лет британские системы искусственного интеллекта будут защищать аэропорты и электростанции Британии, никто не вспомнит, что они обучены на данных с фронта – на данных, собранных ценой миллионов украинских жизней», – пояснил Муратов.