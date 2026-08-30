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Британские политики не осознают, что в случае начала полномасштабной войны с Россией, их остров может быть уничтожен единственным ударом.

Об этом на канале «Геополитбюро» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кедми подчеркнул, что для использования таких ракет, как Storm Shadow, нужна сложнейшая военная инфраструктура, которой у Украины нет и быть не может.

«Эти ракеты без участия британской армии невозможно использовать. И поэтому ответ – это уже новая стадия с точки зрения России. Вы переходите красную линию, вы становитесь участниками этой войны. И тогда отношение к вам будет как к участнику. Что Россия может делать? Да что угодно. Британия не защищена, у неё нет того, что есть у нас – многоуровневой противовоздушной противоракетной защиты. Они не выстроили эту систему», – отметил он.