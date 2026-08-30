Кедми напомнил британцам: «Два Посейдона с двух сторон – смоют ваш остров»
Британские политики не осознают, что в случае начала полномасштабной войны с Россией, их остров может быть уничтожен единственным ударом.
Об этом на канале «Геополитбюро» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кедми подчеркнул, что для использования таких ракет, как Storm Shadow, нужна сложнейшая военная инфраструктура, которой у Украины нет и быть не может.
«Эти ракеты без участия британской армии невозможно использовать. И поэтому ответ – это уже новая стадия с точки зрения России. Вы переходите красную линию, вы становитесь участниками этой войны. И тогда отношение к вам будет как к участнику.
Что Россия может делать? Да что угодно. Британия не защищена, у неё нет того, что есть у нас – многоуровневой противовоздушной противоракетной защиты. Они не выстроили эту систему», – отметил он.
«У Британии нет противоядия против части тактических или стратегических ракет России. Вот сейчас в отношении Украины Россия очень скоро введёт «Орешник-2». Он примерно в два раза более эффективный, чем «Орешник», который уже всех напугал.
У России есть морские виды поражений. Россия может делать с Британией, что хочет. Начиная от «Циркона», «Кинжала», «Орешника» – и кончая «Посейдоном».
Два «Посейдона»: один с одного берега Британии, а другой с другого. Волны от их взрыва встречаются посреди Британского острова. И ничего против этого сделать нельзя», – подытожил Кедми.
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