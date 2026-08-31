Колпакиди: «Какая «незалежность»? – у них даже нет победного исторического примера!»

Максим Столяров.  
31.08.2026 14:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 143
 
Дзен


Вся история «национально-освободительной борьбы» на Украине – это противостояние головорезов-самостийников подавляющему большинству собственного народа.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил российский историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У них два «героических эпизода». Это Круты – совершенно какая-то чепуховая история, где их раздолбали просто с колёс. Ничего они не задержали, ничего там не сорвалось и т.д.

И вторая — вот эта «трагедия Базара» [последний бой армии УНР]…

У них нет позитивного какого-то примера, где они что-то выиграли. Несчастный украинский народ – разменная карта в этой страшной игре. Я раньше всегда как бы недооценивал, а мне говорили многие люди: «А готово ли украинское общество вообще к независимости?» – рассуждал эксперт.

«Вся история Украины основана на лжи. Какая национально-освободительная борьба, если (это цифры не мои, это украинских буржуазных историков) 750-760 тысяч украинцев пошли в Красную Армию?

И только 60 тысяч пошли к Петлюре. Плюс меньше ещё служило в Галицийской армии, которые частично примкнули к Петлюре. Слушайте, ну это же слон и Моська! Это получается, что подавляющая часть народа, что, боролась против своей независимости «за колониализм»?» – добавил Колпакиди.

Читайте также: «Пантеон неудачников и проигравших» – укро-философ о свозке костей гитлеровских «шестёрок» под Киев 

English version :: Читать на английском Колпакиди: «Какая «незалежность»? – у них даже нет победного исторического примера!»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора