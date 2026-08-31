Вся история «национально-освободительной борьбы» на Украине – это противостояние головорезов-самостийников подавляющему большинству собственного народа.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил российский историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них два «героических эпизода». Это Круты – совершенно какая-то чепуховая история, где их раздолбали просто с колёс. Ничего они не задержали, ничего там не сорвалось и т.д.

И вторая — вот эта «трагедия Базара» [последний бой армии УНР]…

У них нет позитивного какого-то примера, где они что-то выиграли. Несчастный украинский народ – разменная карта в этой страшной игре. Я раньше всегда как бы недооценивал, а мне говорили многие люди: «А готово ли украинское общество вообще к независимости?» – рассуждал эксперт.