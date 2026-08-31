Колпакиди: «Какая «незалежность»? – у них даже нет победного исторического примера!»
Вся история «национально-освободительной борьбы» на Украине – это противостояние головорезов-самостийников подавляющему большинству собственного народа.
Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил российский историк спецслужб Александр Колпакиди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У них два «героических эпизода». Это Круты – совершенно какая-то чепуховая история, где их раздолбали просто с колёс. Ничего они не задержали, ничего там не сорвалось и т.д.
И вторая — вот эта «трагедия Базара» [последний бой армии УНР]…
У них нет позитивного какого-то примера, где они что-то выиграли. Несчастный украинский народ – разменная карта в этой страшной игре. Я раньше всегда как бы недооценивал, а мне говорили многие люди: «А готово ли украинское общество вообще к независимости?» – рассуждал эксперт.
«Вся история Украины основана на лжи. Какая национально-освободительная борьба, если (это цифры не мои, это украинских буржуазных историков) 750-760 тысяч украинцев пошли в Красную Армию?
И только 60 тысяч пошли к Петлюре. Плюс меньше ещё служило в Галицийской армии, которые частично примкнули к Петлюре. Слушайте, ну это же слон и Моська! Это получается, что подавляющая часть народа, что, боролась против своей независимости «за колониализм»?» – добавил Колпакиди.
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