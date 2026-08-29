Кулеба: Звук «Гераней» станет нормой для всей территории Украины. Тыла больше нет

Вадим Москаленко.  
29.08.2026 18:51
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Сюжет дня, Украина


Новые российские реактивные дроны уверенно достают до любого украинского города, поэтому тыловых районов на Украине не останется.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые российские реактивные дроны уверенно достают до любого украинского города, поэтому тыловых районов на...

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«Кто из Киева, или кто читал сегодня в новостях, что происходит в Киеве – вот примерно так мы и будем жить.

Так же, как жители Сум, Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Херсона: нормой их жизни стали дроны. Вот и для остальных городов Украины нормой станут реактивные «Шахеды».

Мы их будем сбивать, но они будут летать, и куда-то падать. А какие-то – попадать в цели. И жизнь с этим жужжанием дрона станет нормой», – сказал Кулеба.

«Мы уже привыкли жить с ночными атаками. Но сегодня в Киеве целый день была атака, целый день тревога. С этим тоже придётся научиться жить бизнесам, и гражданам – дни станут похожими на ночи в плане тревог», – добавил он.

Метки:

English version :: Читать на английском Кулеба: Звук «Гераней» станет нормой для всей территории Украины. Тыла больше нет

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