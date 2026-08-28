«Лично слышала в Польше». Бывшая пресс-секретарь Януковича рассказала об унизительном отношении к украинцам
Причина всё большего числа конфликтов вокруг украинцев в Польше заключается в том, что поляки готовы терпеть беженцев лишь как низкооплачиваемую рабочую силу.
Об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень жаль, что многие украинцы ещё верят, что что кто-то заботится о будущем Украины и украинцев. А на самом деле им давно определена роль слуг. Украины – это люди, которые должны прислуживать Европе», – сказала Герман.
Она призналась, что лично слышала в Польше мнение, что украинцы нужны для выполнения простых работ, вроде уборки.
«Почему в Польше сейчас такие конфликты? Потому что поляки были не готовы к самодостаточным украинцам. Что это люди с деньгами, и хотят делать бизнес, а не рабы и уборщики.
Нам определена роль слуг, наёмников. А управлять нами будут другие», – добавила бывшая пресс-секретарь Виктора Януковича.
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