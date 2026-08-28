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Причина всё большего числа конфликтов вокруг украинцев в Польше заключается в том, что поляки готовы терпеть беженцев лишь как низкооплачиваемую рабочую силу.

Об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень жаль, что многие украинцы ещё верят, что что кто-то заботится о будущем Украины и украинцев. А на самом деле им давно определена роль слуг. Украины – это люди, которые должны прислуживать Европе», – сказала Герман.

Она призналась, что лично слышала в Польше мнение, что украинцы нужны для выполнения простых работ, вроде уборки.