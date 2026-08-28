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В своей карманной соцсети Truth Social «оранжевый дед» опубликовал списки величайших, великих, почти великих и так себе президентов США с портретами участников.

Количество мест «величайших» президентов всего одно и на нём мухомором на косогоре оттопырился единственный и неповторимый нынешний обитатель Белого дома.

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Вслед за «несравненным» идет когорта «просто великих» — президенты Линкольн, Вашингтон, Франклин Д. Рузвельт, Джефферсон, Джексон и Уилсон.

Подвид «почти великих» представлен скромно: Тедди Рузвельт, Кливленд, Адамс и Джеймс Полк.

В списке «так себе» президентов внезапно очутился оскандалившийся Билл Клинтон и полузабытые личности, вроде Тафта, Монро, Гувера (не путать с всесильным директором ФБР), Маккинли и некоторые другие.

В категорию «ниже плинтуса» Светлейший Трамп определил Кулиджа и Бьюкенена (из тех, что хоть иногда вспоминают) и ещё четверку совсем уж позабытых-позаброшенных президентов США.

Список «провальных» представлен, что называется, дорого-богато. В нём сосредоточены наиболее неприятные Трампу бывшие хозяева Белого дома, как то: Джо Байден, Барак Обама, генерал Улисс Грант, Хардинг и Джимми Картер.

Остаётся загадкой, почему в рейтинге не представлены харизматичный Джон Кеннеди и до дрожи в коленях любимый Трампом Рональд Рейган.

Предположительно, Билл Клинтон попал в список «так себе» за то, что он, как и Донни, был завсегдатаем острова Эпштейна. Так сказать, хлебали из одного корыта.

Генерал Грант, герой Гражданской войны в США, скорее всего, попал в категорию «шлемазлов» за изданный им указ об «изгнании евреев как класса» из зоны боевых действий, куда вошли штаты Теннесси, Миссисипи и Кентукки. Причиной преследования стала нелегальная торговля хлопком, хотя историки отмечают, что в числе спекулянтов отметился и родной папаша генерала Гранта. Учитывая аномальную любовь Трампа к Израилю, генерал и президент Грант вполне мог попасть под раздачу за изгнание из зоны боевых действий 30 еврейских семей.

За какие такие заслуги Трамп собственноручно вознёс себя на вершину президентского списка, остаётся только гадать, но от скромности оранжевый дед уж точно не помрёт…