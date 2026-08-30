В Кишиневе накануне по случаю 35-летия независимости Республики Молдова прошел военный парад. В нем приняли участие более 2 тысяч молдавских военных, группы военнослужащих из Румынии, Украины, Чехии, Литвы, Италии, Польши, Франции, США и более 100 единиц военной и специальной техники Национальной армии и министерства внутренних дел, купленной в том числе на деньги зарубежных партнеров.

В МВД страны заявили, что это мероприятие – демонстрация подготовки и оснащения силовых ведомств. С одной стороны, Кишинев говорит о мире, с другой – наращивает военный бюджет, закупает наступательное вооружение, проводит парад с иностранными военными, пусть он и выглядел, мягко говоря, скромно.

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Ситуацию прокомментировал «ПолитНавигатору» политолог Андрей Сафонов.

– Парад в честь Дня независимости был призван показать внешнюю поддержку Кишинева со стороны Запада и Украины. Кому адресован этот сигнал – Москве и Тирасполю? Удалось ли Кишиневу кого-то удивить этим парадом?

– Парад 27 августа – это демонстрация силы для ПМР, потому что Москву это не впечатлит. Россия точно не собирается в обстановке ярого противостояния поддаваться давлению сандунистов. Тем паче, что Кишинев фактически уже находится во враждебной России коалиции. В СМИ сообщают, что террористы после своих акций на территории РФ уходят через Кишинев. Поэтому, скорее всего, в Москве размышляют не над выходом из ПМР, а над перечнем сил и средств, которые нанесут удары по войскам Молдовы, если те нападут на Приднестровье.

– Если молдавские власти декларируют курс на мирное решение приднестровского вопроса, зачем тогда рост военных расходов, закупки оружия, дронов и систем ПВО, еще и на фоне экономических проблем в стране?

– Вооружение Молдовы направлено только на возможные боевые действия против ПМР и российских войск, которые находятся в Приднестровье. Больше воевать Молдове не с кем. И повторим еще раз: кишиневские власти уже втянули Молдову в антироссийскую коалицию. Реальные вожди этой коалиции вооружают Молдову именно исходя из этого.

– Кишинев активно снижает в публичном поле оценку опасности складов в приднестровском селе Колбасна, которые охраняют российские военные, и говорит, что Москва использует их лишь как повод для военного присутствия. Свидетельствует ли это о готовности Кишинева и Запада перейти к жестким шагам по выводу российских войск или это только риторика?

– Выглядит этот доклад шефа СИБа РМ как фактическое приглашение к нападению на ПМР. Мол, взорвется там что-то, но это будет не так уж страшно. Никакой катастрофы не случится. По всей видимости, началась психологическая расконсервация тезиса об опасности новой войны на Днестре. Нас готовят к мысли о приемлемости войны и, в частности, уничтожения или захвата складов оружия в Колбасне. Ответом на это может служить только тесная координация деятельности России и Приднестровья по укреплению обороноспособности ПМР.