На Украине учат очень плохо, но к счастью уже некого
Уровень образования на Украине вызывает только слезы.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши дети будут из-за войны полуобразованными… Но меня шокирует другое. В этом году у нас на 200 тыс (не на 20, не на 2) меньше первоклашек, чем в 2017. Нет будущего у системы образования.
Тотальное сокращение рождаемости, выезд за рубеж женщин с детьми приводят к катастрофе в образовании», – сказал Бортник.
Он считает, что в дальнейшем это повлияет на все сферы жизни: потребление, медицину.
«А дальше приведет к катастрофе государственного масштаба. Потому что нет поколения, которое будет замещать людей, которые уходят. Это сумасшедшая катастрофа.
Поэтому уровень будет падать из-за банального отсутствия условий безопасности и отъезда лучших педагогических кадров. И количество детей будет падать, что создает демографическую угрозу для Украины», – заключил Бортник.
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