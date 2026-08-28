Уровень образования на Украине вызывает только слезы.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши дети будут из-за войны полуобразованными… Но меня шокирует другое. В этом году у нас на 200 тыс (не на 20, не на 2) меньше первоклашек, чем в 2017. Нет будущего у системы образования.

Тотальное сокращение рождаемости, выезд за рубеж женщин с детьми приводят к катастрофе в образовании», – сказал Бортник.