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На Украине учат очень плохо, но к счастью уже некого

Елена Острякова.  
28.08.2026 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Дзен, Кризис, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Уровень образования на Украине вызывает только слезы.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уровень образования на Украине вызывает только слезы. Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил...

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«Наши дети будут из-за войны полуобразованными… Но меня шокирует другое. В этом году у нас на 200 тыс (не на 20, не на 2) меньше первоклашек, чем в 2017. Нет будущего у системы образования.

Тотальное сокращение рождаемости, выезд за рубеж женщин с детьми приводят к катастрофе в образовании», – сказал Бортник.

Он считает, что в дальнейшем это повлияет на все сферы жизни: потребление, медицину.

«А дальше приведет к катастрофе государственного масштаба. Потому что нет поколения, которое будет замещать людей, которые уходят. Это сумасшедшая катастрофа.

Поэтому уровень будет падать из-за банального отсутствия условий безопасности и отъезда лучших педагогических кадров. И количество детей будет падать, что создает демографическую угрозу для Украины», – заключил Бортник.

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English version :: Читать на английском На Украине учат очень плохо, но к счастью уже некого

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