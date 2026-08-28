Украинский народ как нарочно подводят к пониманию, что в Киеве на Банковой окопалась еврейская ОПГ.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он прокомментировал тот факт, что главный раввин Киева Йонатан Маркович высказал готовность взять на поруки экс-замглавы Зе-офиса Ирину Мудрую, обвиняемую в коррупции.

«В связи с визитом в суд Мудрой главного ребе, вопрос: «А как себя чувствуют обыкновенные украинские евреи сегодня?» Ну, некоторые начали нервничать… Что касается раввина, не самый разумный ход, понятно. Подсвечивать, подводить людей к мысли о том, что на Банковой окопалась этническая ОПГ…

Я думаю, из-за этого как раз многие чувствуют себя довольно неуютно. И как говорил один из представителей библейской национальности – если Зеленский будет неуспешным президентом, всё может закончиться погромами», – сказал Золотарёв.