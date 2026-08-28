Противники США демонстрируют беспрецедентный уровень сотрудничества.

Об этом старший аналитик вашингтонского Фонда оборонной дипломатии (FDD) Кэмерон Макмиллан заявил, выступая перед оборонным подкомитетом Палаты представителей штата Мичиган, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка сталкивается сейчас с одной из самых опасных геостратегических ситуаций с 1945 года из-за появления новой оси агрессоров, состоящей из Китая, России, Ирана и Северной Кореи. Сотрудничество в борьбе с БПЛА является примером того, как эти противники повышают боеспособность друг друга и увеличивают шансы на то, что США придется воевать самим. Одновременно идут крупные войны, к которым Вашингтон не готов», – сказал Макмиллан.

По его словам, вооруженные силы США в настоящее время отстают в цикле адаптации к ведению боевых действий беспилотниками.

«Война в Иране выявила дорогостоящие пробелы в обороне. Базы не защищены от БПЛА дальнего действия. Армия США предприняла ряд инициатив, чтобы адаптировать уроки войны на Украине к своим силам. Но потребуется время, чтобы эти усилия воплотились в обновленные структуры, доктрины, обученный персонал и выставленные на поле силы.

К сожалению, армия недавно предприняла шаги в противоположном направлении и расформировала экспериментальный батальон БПЛА, которому было поручено использовать опыт Украины», – сказал Макмиллан.