По итогам СВО Киев превратится в заштатный третьесортный городок – Кнутов

Максим Столяров.  
28.08.2026 17:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 494
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае раздела Украины по Днепру Киев превратится в третьесортный пограничный город местного значения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае раздела Украины по Днепру Киев превратится в третьесортный пограничный город местного значения....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На Запорожском направлении произошли подвижки. За Малую Токмачку уже год бьёмся, но сейчас уже приблизились к Орехову.

Но с тыла идёт продвижение неплохое. Задача – зайти в Орехов с тыла, и потом появится возможность продвижения на Запорожье. Это тоже противник понимает», – сказал Кнутов.

«А что касается Киева, то Черниговская область – это коридор к нему, минуя Беларусь. Но мы сможем пойти и по другому пути.

Вообще, с военной точки зрения, идеально – это граница по Днепру. И тогда Киев перестаёт играть какую-либо роль, потому что превратится в третьесортный город», – сказал Кнутов.

Метки: ,

English version :: Читать на английском По итогам СВО Киев превратится в заштатный третьесортный городок – Кнутов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора