По итогам СВО Киев превратится в заштатный третьесортный городок – Кнутов
В случае раздела Украины по Днепру Киев превратится в третьесортный пограничный город местного значения.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Запорожском направлении произошли подвижки. За Малую Токмачку уже год бьёмся, но сейчас уже приблизились к Орехову.
Но с тыла идёт продвижение неплохое. Задача – зайти в Орехов с тыла, и потом появится возможность продвижения на Запорожье. Это тоже противник понимает», – сказал Кнутов.
«А что касается Киева, то Черниговская область – это коридор к нему, минуя Беларусь. Но мы сможем пойти и по другому пути.
Вообще, с военной точки зрения, идеально – это граница по Днепру. И тогда Киев перестаёт играть какую-либо роль, потому что превратится в третьесортный город», – сказал Кнутов.
English version :: Читать на английском По итогам СВО Киев превратится в заштатный третьесортный городок – Кнутов