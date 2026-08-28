В случае раздела Украины по Днепру Киев превратится в третьесортный пограничный город местного значения.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Запорожском направлении произошли подвижки. За Малую Токмачку уже год бьёмся, но сейчас уже приблизились к Орехову.

Но с тыла идёт продвижение неплохое. Задача – зайти в Орехов с тыла, и потом появится возможность продвижения на Запорожье. Это тоже противник понимает», – сказал Кнутов.