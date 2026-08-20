Поклад и Хмара. Зеленскому понадобился душитель и убийца

Диктатору Зеленскому позарез нужен беспредельщик Александр Поклад во главе СБУ, чтобы погасить нападки конкурентов – «соросят», качающих тему коррупции в Зе-офисе.

Об этом в эфире «Baltnews» рассказал экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хмара – просто лояльный Зеленскому человек. Поставив Хмару на Минобороны, Зеленский решал сразу две задачи. Во-первых, он вывел на первую роль в СБУ Поклада. Поклад ему пообещал бороться с антикоррупционщиками («соросятами», – ред.). Он жёсткий, решительный, у него нет тормозов. Это тот человек, который нужен Зеленскому на должности руководителя СБУ.

А с Хмарой надо было что-то делать. Он ничем себя не запятнал, был лояльный, все команды выполнял. Но есть разные люди. Вы ретривера не посадите охранять дом, да? Надо кавказца или кого-нибудь серьёзного. Вот-Конечно, Хмара не ретривер, я утрирую. Но это далеко не Поклад. Поклад – это просто убийца, душитель. Хмара другой», – сказал Царёв.