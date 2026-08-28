Истощение западных ракет к системам ПВО и новейшие росссийские дроны качнули чашу весов в пользу РФ.

Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже к концу августа Россия начала реализовывать то преимущество, которое возникло. И это напрямую связано с истощением антиракет у западного блока, который передавал нам ракеты для «Пэтриотов», и с появлением новых девайсов в России. Это и реактивные дроны, это и «Бандероли», которые являют собой смесь, ракеты и дрона, которая несёт до 150 кг взрывчатки, что достаточно много, и хорошо маневрирует, летает на низких высотах», – сказал Романенко.

По его словам, открывшиеся возможности Россия использует «системно на фоне трёх украинских дыр».

«Это дырка в ПВО, это дырка в бюджете, о которой заявил Зеленский, на 27 миллиардов долларов. И дырка в нашей дипломатической субъектности, потому что мы видим, как идут переговоры поверх наших голов…

Я имею в виду визит Рэтклиффа, который был буквально несколько дней назад, главы ЦРУ, который встречался с Путиным, вёл переговоры 25 августа. И это произошло впервые после назначения его на должность.

И, в принципе, наверное, впервые с начала войны, потому что последний раз был Блинкен в 21-м году, ездил туда при демократах. Это породило сразу массу инсинуаций относительно того, о чём они говорят», – вздыхая, резюмировал Романенко.