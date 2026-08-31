Противоядие от реактивных «Гераней» будем разрабатывать ещё полгода – укро-авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
31.08.2026 13:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина могла ещё полтора назад начать разработку средств против реактивных «Гераней», однако время было безвозвратно упущено.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина могла ещё полтора назад начать разработку средств против реактивных «Гераней», однако время было...

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«Первые реактивные средства враг использовал ещё в начале прошлого года. То есть у Украины было почти полтора года, чтобы наработать возможности для выявления и перехвата таких вражеских средств. Но, к сожалению, мы видим, что этого пока не произошло.

И те производители, которые производили средства для противодействия вражеским ударным платформам, сосредотачивались на изготовлении обычных квадрокоптерных беспилотников-перехватчиков против обычных «Шахедов» старой модификации», – сетовал Долинце.

«Как следствие, они упустили подходящий момент и не разработали решения, которые сейчас были бы уместными и востребованными. Поэтому, действительно, необходимо будет дополнительное время – минимум от нескольких месяцев до полугода для того, чтобы эти технологии, во-первых, были наработаны, во-вторых, стали действительно эффективными», – добавил укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Противоядие от реактивных «Гераней» будем разрабатывать ещё полгода – укро-авиаэксперт

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