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Украина могла ещё полтора назад начать разработку средств против реактивных «Гераней», однако время было безвозвратно упущено.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил авиационный эксперт, член Общественного совета при Госавиаслужбе Украины Богдан Долинце, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые реактивные средства враг использовал ещё в начале прошлого года. То есть у Украины было почти полтора года, чтобы наработать возможности для выявления и перехвата таких вражеских средств. Но, к сожалению, мы видим, что этого пока не произошло. И те производители, которые производили средства для противодействия вражеским ударным платформам, сосредотачивались на изготовлении обычных квадрокоптерных беспилотников-перехватчиков против обычных «Шахедов» старой модификации», – сетовал Долинце.

«Как следствие, они упустили подходящий момент и не разработали решения, которые сейчас были бы уместными и востребованными. Поэтому, действительно, необходимо будет дополнительное время – минимум от нескольких месяцев до полугода для того, чтобы эти технологии, во-первых, были наработаны, во-вторых, стали действительно эффективными», – добавил укро-эксперт.

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