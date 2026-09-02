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На фоне непрекращающейся уже седьмые сутки воздушной атаки «Гераней» на Киев депутаты Верховной рады озаботились собственной безопасностью и готовят возможность голосовать из специально оборудованного зала в подвале со смартфонов.

Такие планы обнародовал депутат-«соросёнок» Ярослав Железняк, сообщив, что руководство Рады уже тестирует новую систему для принятия законов в бункере с планшетов и телефонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бывший спикер парламента, разругавшийся с Зеленским его экс-подельник Дмитрий Разумков, в последний время оседлавший роль «страдальца за народ», стыдил депутатов:

«Пошли разговоры о том, что Верховная рада очень переживает за свое будущее, поэтому будет голосовать по телефону и из подвала. А может, давайте сразу из Монако, ну, чтобы два раза не вставать? 24.02.22 года Рада заседала отсюда, когда враг стоял на окраинах города Киева, и сюда могло прилететь. Скажите мне, пожалуйста, кому хватит совести за это проголосовать, пойти в подвал?» – сказал Разумков.

«Скажите, пожалуйста, чем депутаты такие уникальные по сравнению со всеми другими людьми нашего государства? Давайте выйдем на улицу: люди ходят, работают предприятия. Обеспечена ли у нас ПВО для того, чтобы не долетали сюда ракеты и дроны? Нет… Сколько времени украинское общество будет это терпеть? Если вы проголосуете, пойдете в подвал работать, давайте вообще закроем Раду, повесим амбарный замок и не будем работать. Будет дешевле для государственного бюджета и не будет так стыдно», – картинно переживал за судьбу рядовых «громадян» бывший подельник Зеленского.

Впрочем, решение о переносе заседаний в бункер в итоге так и не было принято, сообщил депутат Алексей Гончаренко (в реестре экстремистов в РФ).

По его словам, на время тревоги депутаты уходят в укрытие, но потом возвращаются в обычный зал заседаний. А, чтобы перенести голосования в подвал, сначала надо принять изменения в регламент, чего не было сделано.

Накануне президент России Владимир Путин подтвердил, что руководство России не отдает приказ об ударах по военно-политической верхушке бандеровского режима.

«Как вы видите, мы не наносим по ним ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди… Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не за 40 дней уничтожать нашу экономику, и наносить нам очередное стратегическое поражение… Ну, какие-то там переговорщики нужны», – сказал Путин журналистам.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее заявил, что здания Верховной рады и офиса президента Украины в Киеве не являются «центрами принятия решений», подлежащим ударам.