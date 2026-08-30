Украинцы теперь при воздушной тревоге вынуждены бежать из ТРЦ и заправок, однако уже есть понимание, что всё происходящее зеркально и закономерно.

Об этом на канале MayiakUA заявила изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все начали жить в ещё большем стрессе, учитывая то, что на сегодняшний день – никто же не думал, что будут стрелять по ТРЦ, по «Эпицентрам», по всем тем складам. Нет, я не о том [что это в ответ на удары по «WB» и т.д.]. То, что бьют зеркально, это абсолютно закономерно. Я говорю о том, что мы раньше этого не ощущали и никто не бежал из торговых центров, когда мы слышали воздушную тревогу, никто не выходил с заправок, когда объявляли воздушную тревогу», – сказала депутатша.

«Я о том, что у нас уже изменяется жизнь в ещё худшую сторону. А то, что бьют закономерно и зеркально – это уже длительное время продолжается, все об этом говорят. Мы все понимаем, что чем больше мы увеличиваем удары, тем более увеличивают по нам. Мы все понимаем, что в этом нет логики. Должна же быть цель – зачем мы это делаем? А цель у нас и у врага – взаимоисключающая», – недоумевала Скороход.

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