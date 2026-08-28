Своим «воздушным наступлением» Зеленский повторил «подвиг» акциониста Павленского – укро-эксперт

Вадим Москаленко.  
28.08.2026 16:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 806
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сорокадневное «принуждение России к миру» диктатора Зеленского обернулось катастрофическими для «аграрной сверхдержавы» последствиями.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сорокадневное «принуждение России к миру» диктатора Зеленского обернулось катастрофическими для «аграрной сверхдержавы» последствиями. Об...

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«Остановилось судоходство. Украина может в таких условиях, там через Дунай железкой экспортировать только четверть от того, что намолотят там зерновых, подсолнечника.

Соответственно, падает и валютная выручка, поскольку для Украины зерно как нефть. Был такой посол Пайетт [посол США на Украине (2013–2016)], который пространно рассуждал о миссии аграрной сверхдержавы.

Вот, мы оказались в ситуации с этим воздушным наступлением в положении – был такой художник-перфекционист Павленский, который свои гениталии прибил к гвоздями к брусчатке Красной площади, – вот так и с воздушным наступлением получилось, к сожалению», – красноречиво сравнил Золотарёв.

«Поскольку тактические выгоды вот этих мидл-ударов по судоходству в Азовском море привели к тому, что окно в мир в виде Одесского и Ильичёвского портов на юге Украины захлопнулось», – констатировал укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском Своим «воздушным наступлением» Зеленский повторил «подвиг» акциониста Павленского – укро-эксперт

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