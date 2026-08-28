Сорокадневное «принуждение России к миру» диктатора Зеленского обернулось катастрофическими для «аграрной сверхдержавы» последствиями.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Остановилось судоходство. Украина может в таких условиях, там через Дунай железкой экспортировать только четверть от того, что намолотят там зерновых, подсолнечника.

Соответственно, падает и валютная выручка, поскольку для Украины зерно как нефть. Был такой посол Пайетт [посол США на Украине (2013–2016)], который пространно рассуждал о миссии аграрной сверхдержавы.

Вот, мы оказались в ситуации с этим воздушным наступлением в положении – был такой художник-перфекционист Павленский, который свои гениталии прибил к гвоздями к брусчатке Красной площади, – вот так и с воздушным наступлением получилось, к сожалению», – красноречиво сравнил Золотарёв.