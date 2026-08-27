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В Москве «чересчур агрессивна» реагируют на планы режима Никола Пашиняна примкнуть к Евросоюзу, ведущему гибридную войну против России.

Об этом на телеканале-иноагенте «Дождь» заявил секретарь Совбеза Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция, которая в основном идёт от Медведева, неуместна и чересчур агрессивна. Мы не собираемся воевать с Россией – ни в политическом, ни в экономическом отношении», – сказал пашиняновский чиновник.

Симонян озвучивает обычную методичку «соросят» – в 2014 году по Майдану в Киеве также расклеивали стикеры «Это не против России, а за лучшую жизнь».

Аналогично пашинёнок пытается усыпить бдительность и относительно открытия «коридора Трампа» вдоль границы Ирана.

«У нас намечается очень хорошая торговая связь с Азербайджаном, встречи всё интенсивнее. Мы собираемся просто взаимодействоватьв нашем регионе. Россия никогда не станет нашим врагом, и мы в политическом смысле не собираемся с ними бодаться», – уверяет «соросёнок».

Более того, армянский чиновник утверждает, что членство Еревана в ОДКБ и ЕАЭС, гарантирующее скидки на энергоносители, является «тупиком».

«Хотелось бы, чтобы относились с пониманием. Оставаться в экономическом, в военном тупике мы не собираемся, нам нужны альтернативы, речь идёт о существовании нашей страны, мы должны находить себе рынки. Потому что Россия сейчас занята. И то, что происходит вокруг России, мы, к сожалению, или к радости, не собираемся или не хотим терять нашу государственность, терять нашу страну, наших людей. …Мы не собираемся воевать, не собираемся делать что-то назло кому-то. Мы пытаемся вытащить нашу страну, мы находимся в экономическом тупике», – сказал Симонян.

Он подтвердил планы забрать железные дороги из управления Россией – а, если Москва не согласится, Ереван «выйдет из ситуации с помощью суда».

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