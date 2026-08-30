Россия делает всё, чтобы переломить хребет украинской экономике – Кедми

Максим Столяров.  
30.08.2026 19:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия взяла курс на нанесение такого ущерба украинской инфраструктуре, который заставит её либо развалиться, либо капитулировать.

Об этом на канале «Геополитбюро» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия взяла курс на нанесение такого ущерба украинской инфраструктуре, который заставит её либо развалиться,...

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«На Западе очень нервно обсуждается тема ударов по украинским портам. Потому что нарастающее давление и нарастающие успехи российской армии в уничтожении стратегических объектов Украины вдоль черноморского побережья имеет критическое значение для Украины, и для их усилий.

Они лихорадочно ищут, как это решить. Есть вялые такие попытки опять договориться, которые Россия пока отталкивает.

Почему они нервничают? Потому что это наносит ущерб. Такой ущерб, который для них становится всё более и более критическим», – отметил эксперт.

«Обстановка на Черноморском бассейне является результатом изменения отношения России к войне с Украиной. И решения – перейти к более эффективным действиям», – сказал Кедми.

«Россия наносит такой ущерб инфраструктурам Украины, который или обрушит украинское государство, или заставит их хозяев пойти на переговоры в том ключе, который хочет Россия.

И черноморское побережье, поскольку оно критическое – одно из основных моментов. И Россия методично уничтожает все структуры, которые помогают Украине получать и отправлять товары морем.

Россия делает всё, чтобы переломить хребет украинской экономике. И использует всё больше своё преимущество в воздухе, поскольку ПВО Украины ослабла настолько, что не может оказать серьёзное сопротивление», – добавил он.

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