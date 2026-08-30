Россия взяла курс на нанесение такого ущерба украинской инфраструктуре, который заставит её либо развалиться, либо капитулировать.

Об этом на канале «Геополитбюро» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе очень нервно обсуждается тема ударов по украинским портам. Потому что нарастающее давление и нарастающие успехи российской армии в уничтожении стратегических объектов Украины вдоль черноморского побережья имеет критическое значение для Украины, и для их усилий.

Они лихорадочно ищут, как это решить. Есть вялые такие попытки опять договориться, которые Россия пока отталкивает.

Почему они нервничают? Потому что это наносит ущерб. Такой ущерб, который для них становится всё более и более критическим», – отметил эксперт.