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Чтобы обеспечить себе эффективное и стабильное развитие, России нужно вернуться к сталинским методам борьбы с коррупцией.

Об этом на канале «Метаметрика» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупция – это древняя проблема России. Посмотрите, какая коррупция была в Первой мировой войне. Сейчас коррупция у вас меньше, чем была раньше. Немного. Но она везде, почти на каждом шагу. И люди с ней смирились. Мелкая коррупция, она не менее опасна, чем крупная. Ну, эти идиоты, которые набивают карманы миллиардами, и вы это допускаете – это одна проблема», – сказал Кедми.