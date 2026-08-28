Россия расцветёт, если снизит коррупцию до уровня 1953 года – Кедми

Максим Столяров.  
28.08.2026 12:47
  (Мск) , Москва
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Коррупция, Россия


Чтобы обеспечить себе эффективное и стабильное развитие, России нужно вернуться к сталинским методам борьбы с коррупцией.

Об этом на канале «Метаметрика» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы обеспечить себе эффективное и стабильное развитие, России нужно вернуться к сталинским методам борьбы...

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«Коррупция – это древняя проблема России. Посмотрите, какая коррупция была в Первой мировой войне. Сейчас коррупция у вас меньше, чем была раньше. Немного.

Но она везде, почти на каждом шагу. И люди с ней смирились. Мелкая коррупция, она не менее опасна, чем крупная. Ну, эти идиоты, которые набивают карманы миллиардами, и вы это допускаете – это одна проблема», – сказал Кедми.

«А вторая проблема – это чиновничий аппарат, который берёт взятки. Вы это не искоренили. Если бы вы довели уровень коррупции в вашей стране до уровня 1953 года, вы выглядели бы совершенно по-другому. Я не скажу, какими методами, но коррупция разрослась у вас с 53 года невиданными масштабами. Как по объёму, так и по наглости коррупционеров. Вы это сами видите почти каждый день», – резюмировал Кедми.

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