«Рубио ненавидит Россию»: Отставной ЦРУшник объяснил, почему в Москву полетел Рэтклифф

Игорь Шкапа.  
28.08.2026 12:13
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина, ЦРУ


США нуждаются в диалоге с Россией, для чего в Москву и был отправлен директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США нуждаются в диалоге с Россией, для чего в Москву и был отправлен директор...

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«По правде говоря, в этом нет ничего необычного. Или, по крайней мере, это не так уж необычно, как кажется. Давайте разберемся. Отношения между США и Россией сейчас ужасные. В Москве нет посла США, а в Вашингтоне — посла России. США продолжают поставлять Украине огромные объемы вооружений и техники для войны с Россией. А Россия предоставляет Ирану радары и зенитные ракеты для использования против США», – сказал Кириаку.

По его словам, сегодня ситуация напоминает худшие времена холодной войны.

«Так почему же именно директор ЦРУ отправился с визитом в Москву?
Что ж, когда дипломаты загоняют себя в тупик, а разговаривать с врагами все равно необходимо, эту задачу поручают директору ЦРУ. Марко Рубио, занимающий посты госсекретаря и советника по национальной безопасности, известен своей жесткой позицией в отношении России. Он ненавидит Россию.
Ему нечего сказать о ней конструктивного, да и совершить тайную поездку ему было бы крайне сложно, поскольку он госсекретарь, и его все знают», – сказал отставной ЦРУшник.

По его словам, директора ЦРУ обычно путешествуют инкогнито.

«Они летают на самолетах без опознавательных знаков. Никогда не бывает сопровождения прессы, не делается никаких совместных заявлений. Большинство людей даже не знают, как выглядит директор ЦРУ», – подчеркнул Кириаку.

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English version :: Читать на английском «Рубио ненавидит Россию»: Отставной ЦРУшник объяснил, почему в Москву полетел Рэтклифф

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