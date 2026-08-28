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США нуждаются в диалоге с Россией, для чего в Москву и был отправлен директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Об этом в своем видеоблоге заявил экс-аналитик разведки и оперативный сотрудник Центра по борьбе с терроризмом ЦРУ Джон Кириаку, в 2007 году разоблачивший программу пыток ЦРУ и ставший шестым информатором, привлеченным к ответственности администрацией Обамы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По правде говоря, в этом нет ничего необычного. Или, по крайней мере, это не так уж необычно, как кажется. Давайте разберемся. Отношения между США и Россией сейчас ужасные. В Москве нет посла США, а в Вашингтоне — посла России. США продолжают поставлять Украине огромные объемы вооружений и техники для войны с Россией. А Россия предоставляет Ирану радары и зенитные ракеты для использования против США», – сказал Кириаку.

По его словам, сегодня ситуация напоминает худшие времена холодной войны.

«Так почему же именно директор ЦРУ отправился с визитом в Москву?

Что ж, когда дипломаты загоняют себя в тупик, а разговаривать с врагами все равно необходимо, эту задачу поручают директору ЦРУ. Марко Рубио, занимающий посты госсекретаря и советника по национальной безопасности, известен своей жесткой позицией в отношении России. Он ненавидит Россию.

Ему нечего сказать о ней конструктивного, да и совершить тайную поездку ему было бы крайне сложно, поскольку он госсекретарь, и его все знают», – сказал отставной ЦРУшник.

По его словам, директора ЦРУ обычно путешествуют инкогнито.