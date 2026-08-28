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Возможной целью визита в Москву главы ЦРУ могло стать желание договориться о размене: США соглашаются на российские требования по Украине, а РФ не поддерживает Иран в будущем обострении с США.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В преддверии развязки на Украине, по всей видимости, пошёл вопрос о том, как Россия будет реагировать и будет ли она помогать (Ирану, – авт.). Теперь как раз Иран. В этой связке, конечно, каждый хочет, понимая, что Россия получает от них большую плюшку в виде успешного окончания войны, причём на российских условиях. И там наша риторика стала более жёсткая. Я не исключаю, что тот минимальный вариант, о котором я здесь многократно говорил, что помимо четырёх областей, которые мы уже знаем, где есть наша нога, ещё могут быть включены и области критически для нас важные — это Одесская и Николаевская. Они за такую плюшку хотят что-то получить. Американцы хотят получить то, что мы сдадим Иран», – заключил Сивков.

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